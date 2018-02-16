Эстонский политик: Россия была и остаётся экспансионистской континентальной империей

Россия начиная с XVI века является экспансионистской континентальной империей, которая всегда вооружается, уверен эстонский политик Марко Михельсон. Однако, как передаёт ERR, он считает, что Эстония когда-нибудь увидит изменение этой политики, и тогда можно будет говорить о добрососедских отношениях.

НИКОЛАЙ КАРАЕВ, сотрудник бюро евродепутата Яны Тоом: Уважаемый Марко, мы понимаем, что пропаганда — это не только фейк-новости, это главным образом демонизация, передёргивание и искажение информации. Очень хорошо, что вы сейчас сказали, что Россию не нужно демонизировать в целом. Я буквально сегодня был на презинтации доклада Кальваса Стоическу, где были и вы в том числе, и из ваших уст я слышал своими ушами следующие слова: Россия начиная с XVII века всегда была, есть и будет экспансионистской континентальной империей, которая постоянно вооружается.

С моей точки зрения, это всё-таки демонизация России, потому что, по крайней мере, это не вся правда, это очень большое обобщение. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, с чего люди будут доверять нашим политикам и нашей стратегической коммуникации, если мы используем худшие, на самом деле, образцы той самой пропаганды, которую использует в том числе Россия? И заодно я спрошу — так сказать, вопрос в связке, — не кажется ли вам, что разумнее было бы отвечать асимметрично, а не симметрично и не демонизировать Россию, а работать именно прозрачно, чётко, по фактам?

МАРКО МИХЕЛЬСОН, председатель комиссии рийгикогу по иностранным делам: Спасибо, хороший вопрос. Я не сказал, что навеки будет так. С XVI века, это факт, Россия — экспансионистская континентальная империя. И, к сожалению, то, что мы видим — война в 2008 году против Грузии, война сейчас идёт против Украины и война в Чечне, между прочим, в 90-е годы, — это в первую очередь исходит из той логики развития государственности России, которая была многие века.

И поэтому я думаю, что нам надо знать, что и как двигается, внешнюю политику России. Я думаю, что в интересах Эстонии видеть то, что мы имеем: экспансионистскую политику, где используется и военная сила, как мы видим на Украине или в Грузии, например. Это не используется против соседей — можно действительно вести нормальные добрососедские отношения.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2018 года.