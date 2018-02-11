DELFI: Россия и Эстония провели обмен осуждёнными за шпионаж

Россия обменяла эстонского предпринимателя Райво Суси, признанного виновным в шпионаже, на своего гражданина Артёма Зинченко, которого эстонские власти обвинили в похожем преступлении, сообщает DELFI. Как отмечает издание, и россиянин, и эстонец подали прошения о помиловании, которые президенты России и Эстонии удовлетворили.

Россия и Эстония произвели обмен гражданами, осуждёнными за шпионаж. Гражданина России Артёма Зинченко, отбывавшего срок за шпионаж на территории Эстонии, обменяли на предпринимателя Райво Суси, сообщает DELFI.

Обмен был произведён 10 февраля на пограничном пункте Койдула на российско-эстонской границе. Об этом сообщил Департамент оборонной полиции Эстонии.

В мае 2017 года, напоминает DELFI, Харьюский уездный суд признал россиянина Артёма Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к тюремному заключению сроком на 5 лет. Что касается эстонского предпринимателя, то в декабре того же года российский суд признал Райво Суси виновным в шпионской деятельности и проговорил его к 12 годам лишения свободы. Оба подали прошение о помиловании, которое президенты России и Эстонии удовлетворили.

По словам генерального директора Департамента оборонной полиции Арнольда Синисалу, стороны подписали удовлетворяющее их соглашение. «Эстонское государство помогает своим гражданам, если только может, — заявил Синисалу. — Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, и поэтому эстонский предприниматель после долгого заключения в России вернулся к близким».

ФСБ задержала Суси в феврале 2016 года в аэропорту Шереметьево, когда тот направлялся из Таджикистана в Таллин. ФСБ обвинила эстонца, который занимается авиационным бизнесом на территориях бывшего СССР, в действиях, совершённых им ещё в 2004—2007 годах. Сам предприниматель причастность к шпионажу отрицает.