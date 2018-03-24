DELFI: Латвия собирается выслать российских дипломатов «в знак солидарности» с ЕС Латвия собирается выслать одного или нескольких сотрудников российского посольства, которые «занимаются разведкой», сообщает DELFI. Как отмечает издание, это решение Рига может принять в знак солидарности с европейскими державами, которые сейчас обсуждают возможные санкции против России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 24 марта 2018 DELFI

DELFI: сейм Латвии одобрил переход образования в русских школах на латышский Сейм Латвии в третьем чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают переход школ национальных меньшинств на государственный язык, передаёт DELFI. Как отмечает портал, переход на обучение на латышском будет постепенным и в общих чертах завершится к 2021/2022 учебному году. 23 марта 2018 DELFI

DELFI: Минобороны Латвии заявило о начале информационной атаки против страны В Министерстве обороны Латвии заявили, что против страны развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано, который опубликовал фотографию, компрометирующую президента Банка Латвии. 21 февраля 2018 DELFI

DB: латвийский банкир предложил отказаться от русского языка ради процветания своей страны Латвийский инвестиционный банкир заявил, что его страну необходимо сделать одним из европейских центров образования и культуры, а для этого необходимо отказаться от образования на русском языке, передаёт Dienas Bizness. При этом, по его словам, сама Россия сейчас не более, чем «европейский стационарный бандит». 17 февраля 2018 Dienas Bizness

DELFI: Россия и Эстония провели обмен осуждёнными за шпионаж Россия обменяла эстонского предпринимателя Райво Суси, признанного виновным в шпионаже, на своего гражданина Артёма Зинченко, которого эстонские власти обвинили в похожем преступлении, сообщает DELFI. Как отмечает издание, и россиянин, и эстонец подали прошения о помиловании, которые президенты России и Эстонии удовлетворили. 11 февраля 2018 DELFI

DELFI: сейм принял закон о переводе образования на латышский, несмотря на протесты Латвийские парламентарии проголосовали за то, чтобы передать законопроект о переводе школьного образования на латышский язык на рассмотрение парламентских комиссий, несмотря на митинг протеста у здания сейма. По мнению протестующих, это голосование фактически означает ликвидацию в Латвии образования на русском языке, передаёт DELFI. 8 февраля 2018 DELFI

DELFI: в Литве задержали трёх предполагаемых российских шпионов С декабря в Литве арестованы три человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет DELFI, арестованные подозреваются в том, что передавали информацию о военных и стратегических объектах по заказу разведывательных служб России. 2 февраля 2018 DELFI

DELFI: мэр Риги назвал политической провокацией перевод школ на латышский язык Школы Латвии с 1 сентября 2019 года начинают постепенный перевод на обучение только на латышском языке. Как передаёт DELFI, мэр Риги Нил Ушаков назвал данное решение огромной ошибкой латвийского правительства, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны. 24 января 2018 DELFI

DELFI: в Литве опасаются, что дешёвая рабочая сила с Украины остановит рост зарплат В 2017 году в Литву прибыло около 20 тыс. украинских мигрантов, при этом годом ранее в страну въехало только 10 тыс. украинцев, сообщает DELFI со ссылкой на Департамент миграции. По мнению аналитиков, трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции литовских граждан в другие страны, а также из-за нехватки специалистов. Однако критики уверены, что приток дешёвой рабочей силы с Украины приведёт к остановке роста зарплат в стране. 8 января 2018 DELFI

DELFI: актёра Донатаса Баниониса в Литве обвинили в работе на КГБ Как утверждает Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, актёр Донатас Банионис во времена СССР работал на Комитет государственной безопасности, сообщает DELFI. Кроме того, по данным центра, агентом КГБ также якобы был дирижёр Саулюс Сондецкис. 7 января 2018 DELFI