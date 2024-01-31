LSM: запрет Латвии на импорт российского и белорусского зерна не повлияет на его транзит

Несмотря на то что правящая коалиция Латвии решила запретить импорт российского и белорусского зерна, на его транзит это не повлияет. Как передаёт LSM, латвийские предприниматели признают, что полный запрет транзита зерна не отвечает экономическим интересам Латвии.

Хотя правящая коалиция Латвии решила запретить импорт зерна, на его транзит это не повлияет, поэтому Россия и Белоруссия продолжают поставлять зерно через латвийские порты. Как передаёт LSM, латвийские предприниматели, работающие в сфере транзита, признают, что полный запрет транзита зерна не отвечает экономическим интересам Латвии.

По оценкам Министерства земледелия Латвии, в этом году по железной дороге и через порты страны было бы перевезено около 4 млн тонн зерна и сельскохозяйственной продукции из России. Если запретить и импорт, и транзит, то прогнозируемые убытки портов составили бы €60 млн, а железной дороги — €40 млн. Латвийская ассоциация стивидорных компаний отмечает, что только за счёт местных грузов портовую и железнодорожную инфраструктуру поддержать невозможно.

«Если, допустим, LDZ Cargo запретят перевозить зерно, его повезут другие перевозчики. И тогда Latvijas dzelzceļš, стратегически важная для Латвии инфраструктура, будет уничтожена. Похожая ситуация и с портами», — говорит член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Арис Озолиньш.

Сейчас коалиция договорилась запретить только импорт зерна из России и Белоруссии. Запретить транзит, если остальная Европа этого не делает, означало бы отдать часть этого заработка другим странам. Против запрета на импорт стивидоры не возражают.

«Несколько крупных трейдеров — в основном американские компании — закупают зерно и с Украины, и из Казахстана, и из России. Они выбирают и логистические цепочки, по которым его отправлять. Что касается импорта в Латвию, то мы однозначно выступаем за его запрет, потому что нелогично, что мы покупаем зерно и кормим им латвийских свиней», — считает член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Арис Озолиньш.

В прошлом году в Лиепайском порту перевалили около 2 млн тонн зерна из разных стран, это 40% от общего объёма грузов. Сколько именно зерна поступило из России и Белоруссии, администрация Лиепайской Специальной экономической зоны и предприниматели не сообщают.

Здесь видят возможность продолжать работать и зарабатывать, разнообразив грузы. Из-за высокой конкуренции это непросто, и в прошлом году снижение грузооборота в трёх крупных портах Латвии по сравнению с 2022 годом составило 19 — или 9 млн тонн.

«Есть группы грузов, которые исчезли, их больше не перевозят. Но многие поступают. Поставки идут не с Востока, а из Германии, из стран Европы. Последние два года были очень нестабильными. Думаю, следующие будут такими же», — признал управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.