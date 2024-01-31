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LSM: запрет Латвии на импорт российского и белорусского зерна не повлияет на его транзит

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на то что правящая коалиция Латвии решила запретить импорт российского и белорусского зерна, на его транзит это не повлияет. Как передаёт LSM, латвийские предприниматели признают, что полный запрет транзита зерна не отвечает экономическим интересам Латвии.
LSM: запрет Латвии на импорт российского и белорусского зерна не повлияет на его транзит
AP

Хотя правящая коалиция Латвии решила запретить импорт зерна, на его транзит это не повлияет, поэтому Россия и Белоруссия продолжают поставлять зерно через латвийские порты. Как передаёт LSM, латвийские предприниматели, работающие в сфере транзита, признают, что полный запрет транзита зерна не отвечает экономическим интересам Латвии.

По оценкам Министерства земледелия Латвии, в этом году по железной дороге и через порты страны было бы перевезено около 4 млн тонн зерна и сельскохозяйственной продукции из России. Если запретить и импорт, и транзит, то прогнозируемые убытки портов составили бы €60 млн, а железной дороги — €40 млн. Латвийская ассоциация стивидорных компаний отмечает, что только за счёт местных грузов портовую и железнодорожную инфраструктуру поддержать невозможно.

«Если, допустим, LDZ Cargo запретят перевозить зерно, его повезут другие перевозчики. И тогда Latvijas dzelzceļš, стратегически важная для Латвии инфраструктура, будет уничтожена. Похожая ситуация и с портами», — говорит член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Арис Озолиньш.
 
Сейчас коалиция договорилась запретить только импорт зерна из России и Белоруссии. Запретить транзит, если остальная Европа этого не делает, означало бы отдать часть этого заработка другим странам. Против запрета на импорт стивидоры не возражают.
 
«Несколько крупных трейдеров — в основном американские компании — закупают зерно и с Украины, и из Казахстана, и из России. Они выбирают и логистические цепочки, по которым его отправлять. Что касается импорта в Латвию, то мы однозначно выступаем за его запрет, потому что нелогично, что мы покупаем зерно и кормим им латвийских свиней», — считает член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Арис Озолиньш.
 
В прошлом году в Лиепайском порту перевалили около 2 млн тонн зерна из разных стран, это 40% от общего объёма грузов. Сколько именно зерна поступило из России и Белоруссии, администрация Лиепайской Специальной экономической зоны и предприниматели не сообщают.
Здесь видят возможность продолжать работать и зарабатывать, разнообразив грузы. Из-за высокой конкуренции это непросто, и в прошлом году снижение грузооборота в трёх крупных портах Латвии по сравнению с 2022 годом составило 19 — или 9 млн тонн.
 
«Есть группы грузов, которые исчезли, их больше не перевозят. Но многие поступают. Поставки идут не с Востока, а из Германии, из стран Европы. Последние два года были очень нестабильными. Думаю, следующие будут такими же», — признал управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.
 
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источник
LSM Латвия Европа
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