Корреспондент: молдавские фермеры требуют ограничить импорт зерна с Украины

Молдавские фермеры просят правительство ограничить импорт зерна и масличных культур с Украины, как это делается в Румынии и Болгарии. Как сообщает «Корреспондент», по их мнению, отсутствие ограничений импорта разбалансирует внутренний рынок и поставит под угрозу экспорт зерновых, кукурузы и подсолнечника.

Молдавская ассоциация фермеров Forța Fermierilor просит правительство ограничить импорт зерна и масличных культур с Украины, как это делается в Румынии и Болгарии. Как пишет «Корреспондент», фермеры считают, что, поскольку с 1 января 2024 года власти пообещали отменить чрезвычайное положение в стране, это приведёт к снятию решения о лицензировании импорта украинской агропродукции.

По словам представителей ассоциации, это окажет негативное влияние на молдавских фермеров и экспорт продукции в Румынию. Поэтому в новом году от правительства требуют ввести механизмы ограничения импорта, подобные действующим в Румынии и Болгарии.

«Отсутствие ограничений импорта разбалансирует внутренний рынок и поставит под угрозу экспорт зерновых, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых и масличных культур с Украины», — заявили в ассоциации.

Там также подчёркивают, что блокировка экспорта в Румынию станет настоящей катастрофой для молдавских фермеров.