Корреспондент: молдавские фермеры требуют ограничить импорт зерна с Украины

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Focus: Путину не нужен диалог с Шольцем — всё и так идёт по его плану Focus
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AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США Associated Press
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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Фролов — о Черчесове: всегда хочется, чтобы в РПЛ работали лучшие тренеры
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о бывшем главном тренере сборной России по футболу Станислава Черчесова.
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HaberGlobal: в пятиэтажном здании на востоке Турции прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс на востоке Турции.
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СЭ: исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заключительном заседание принял решение не переходить в Азию.
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NYP: в США мать помогла сыну сбежать из тюрьмы
В США задержали приговорённого к пожизненному заключению за изнасилование мужчину, который сбежал из тюрьмы с помощью матери.
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Минобороны России показало видео ликвидации сил ВСУ FPV-дронами под Херсоном
Российские десантники уничтожили живую силу и технику украинских войск при помощи FPV-дронов в Херсонской области.
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NYT: Киев может только угрожать БПЛА, чтобы иметь шанс на переговоры к 2025 году
Украинские войска имеют мало шансов захватить какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность для проведения переговоров с Россией в 2024 году, ВСУ могут только угрожать ракетами и беспилотниками, говорится в публикации газеты New York Times.
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Деда Мороза в российских семьях играют отцы и бабушки
Новое исследование выяснило, что в российских семьях чаще всего роль Деда Мороза примеряют на себя близкие родственники.
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В Курганской области вынесли приговор по делу об избиении девочки
В Курганской области суд приговорил мужчину к двум годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима за избиение своей дочери.
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один взрывоопасный предмет.
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Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке
Прокуратура Владивостока начала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
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Индийско-российский бизнес-диалог в Москве посетили 796 участников из десяти стран
В Москве прошёл XIV Индийско-российский бизнес-диалог, в котором приняли участие 796 участников из десяти зарубежных стран, включая Великобританию, Соединённые Штаты, страны Африки. 155 участников приняли участие в дискуссиях в рамках бизнес-диалога онлайн. Мероприятия деловой программы освещали порядка 60 представителей СМИ.
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Sport24: полузащитник «Пари НН» Майга близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга может продолжить карьеру в «Локомотиве».
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Врачи рассказали о сезонном повышении заболеваемости ОРВИ
Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев и терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказали, с чем связан нынешний всплеск простудных заболеваний.
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В Подмосковье у озера нашли мёртвой пропавшую без вести москвичку
Промёрзшее тело девушки, которая несколько дней считалась пропавшей без вести, нашли возле озера в Подмосковье.
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День Запорожской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ
День Запорожской области проходит 20 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
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Главаря банды, нападавшей на отделения банков в Петербурге, осудили на 12 лет
Главарь банды, совершившей нападения на ювелирный магазин и отделения банков в Санкт-Петербурге, Яков Суббота осуждён на 12 лет колонии особого режима.
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В «Оренбурге» заявили, что близки к трансферу Томпсона
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном трансфере полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.
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Треть россиян избежали бесполезных покупок в 2023 году
Новое исследование показало, что каждый третий россиянин (32%) может похвастаться тем, что избежал приобретения бесполезных вещей.
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Отчёт мэра в формате трансляции позволил москвичам оценить развитие города
Годовой отчёт мэра Москвы Сергея Собянина дал москвичам возможность оценить итоги развития столицы.
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Песков: Россия не изымает активы иностранных компаний
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов.
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Руководителей предприятий на Украине обяжут лично доставлять в ТЦК сотрудников
Руководителей украинских предприятий обяжут лично доставлять в ТЦК (территориальный центр комплектации) своих сотрудников, прописанных в другом городе, сообщил начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо.
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Николсон рассказал, как решил уйти из «Спартака» в «Клермон»
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон объяснил, почему принял решение перейти в «Клермон» на правах аренды.
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Большинство россиян купят подарки на Новый год заранее
Новое исследование показало, что подарки на Новый год большинство россиян (85%) купят заранее — как минимум за десять дней до праздника.
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В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали пять человек
В результате аварии с пассажирским автобусом на трассе Тюмень — Омск пострадали пять человек.
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В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом россиянина
Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в турецкой провинции Мерсин.
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Президентские выборы в России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые пройдёт на президентских выборах в России. Решение было принято в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.
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Хави: уверен, «Барселона» пройдёт «Наполи»
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи».
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Генерал Борхес: территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога
Служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес выразил предположение, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией.
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Собянин рассказал о планах по строительству трёх линий метро в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах по строительству ещё 40 станций Московского метрополитена.
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Компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о том, что московский производитель оборудования для транспортной инфраструктуры подключил к интернету поезд Деда Мороза.
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В Смоленской области отстранили водителя автобуса, высадившего пассажиров
В Смоленской области отстранили от работы водителя автобуса, высадившего в лесу пассажиров, среди которых было трое детей.
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Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Ленобласти
На железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.
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В Татарстане на мальчика упала ледяная глыба с крыши
Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске Республики Татарстан от упавшей с крыши ледяной глыбы.
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Киев снизил запросы на финансовую помощь от Запада с $41 млрд до $37,3 млрд
Украинское правительство решило снизить свои запросы на предоставление в 2024 году финансирования со стороны Запада с $41 млрд до более чем $37 млрд, говорится в сообщении Минфина Украины.
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Рабочая группа по СВО предложила утвердить медпомощь ветеранам без очереди
Участники рабочей группы по спецоперации предложили в новом докладе, отправленном президенту России Владимиру Путину, утвердить порядок получения медпомощи для инвалидов и ветеранов боевых действий без очереди. Об этом сообщил глава группы Андрей Турчак.
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Собянин вручил награды коллективу издания «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды коллективу газеты «Вечерняя Москва».
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Песков не считает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не считает, что российский лидер Владимир Путин жалеет о помиловании в 2013 году бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.
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Минцифры: развёртывание сетей 5G в крупных городах России начнётся с 2026 года
Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что активное развёртывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнётся в крупных городах страны с 2026 года.
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Сихарулидзе: ФФККР контактирует с ISU по допуску россиян
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о контакте с Международным союзом конькобежцев (ISU) касательно допуска российских спортсменов.
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Песков: подъём заболеваемости гриппом не повлияет на президентские выборы
Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение выборов президента.
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FT: Запад может признать себя пострадавшим для легализации российских активов
США и другие западные государства занимаются изучением способов легализации замороженных активов России и передачи их Киеву, пишет газета Financial Times (FT).
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В Кремле рассказали, что Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели частную встречу в Москве.
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Песков: сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине
Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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МЧС России доставит ещё 18 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа
В МЧС России сообщили, что очередной спецборт ведомства с 18 т гумпомощи для жителей сектора Газа вылетел в аэропорт города Эль-Ариш.
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Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Абаскаля
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение касательно возможного увольнения специалиста Гильермо Абаскаля.
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Беглов: в Петербурге жильцам соседнего с обрушившимся дома окажут помощь
Жильцам дома, соседнего с обрушившимся в Санкт-Петербурге, окажут материальную помощь.
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Washington Post убрала со своей главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Американское издание The Washington Post убрало с главной страницы своего сайта рубрику о ситуации на Украине.
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Депутат Белик назвал неготовность Зеленского к переговорам ожидаемой
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема.
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Участника банды Басаева приговорили к 13 годам тюрьмы
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Алимхана Мусаева по делу о нападении в 1999 году.
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Айдамиров: Бериша не провоцировал Абаскаля, так сложились обстоятельства
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об инциденте с участием полузащитника Бернарда Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.