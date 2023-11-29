RTL: Россию ожидает рекордный экспорт зерна

Благодаря рекордному урожаю зерновых и бобовых культур экспорт заграничным партнёрам также станет рекордным, приводит RTL заявление министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Несмотря на западные санкции, объёмы российских поставок сельхозпродукции второй год подряд обновляют максимальные значения.

После рекордного урожая Россия намерена экспортировать свыше 65 млн тонн зерна, пишет RTL со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева.

Как рассказывает издание, в этом году России удалось собрать более 151 млн тонн зерновых и бобовых культур, в том числе 99 млн тонн ячменя. Полученные объёмы картошки и риса также превышают обычные показатели.

По словам Патрушева, такого урожая хватит как для внутреннего потребления, так и для рекордных поставок иностранным партнёрам. В прошлом сезоне Россия уже экспортировала рекордный объём зерновых — 60 млн тонн.

RTL напоминает, что российская сельскохозяйственная продукция находится под санкциями после начала спецоперации на Украине. В июле президент Владимир Путин обещал бесплатно поставить 25—50 тыс. тонн зерна различным африканским государствам.