СТРАНА: подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным. Как пишет «СТРАНА», если фермерам не удастся снизить затраты, например, увеличить экспорт морским путём, то многим производителям грозит банкротство.

Подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, сельское хозяйство страны приближается к кризису из-за резко возросших затрат, особенно на транспортировку продукции. Он отметил, что затраты резко выросли, а мировые цены упали, так что экспорт многих видов сельхозпродукции становится для украинских фермеров убыточным.

Если не удастся снизить эти затраты, например, увеличить экспорт морским путём, то многим производителям грозит банкротство. А это, по словам Высоцкого, угрожает украинской экономике и мировой продовольственной безопасности.

Как напоминает издание, ранее несколько объединений украинских фермеров заявили, что им в этом году грозят убытки свыше $3,2 млрд. Они указали на ещё несколько факторов, помимо удорожания логистики: подорожали также топливо, удобрения и запчасти.