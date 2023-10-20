СТРАНА: подорожавшая логистика делает украинское сельское хозяйство убыточным

10:03
Спасатели ликвидировали пожар в административном здании в Якутске
Спасателям удалось ликвидировать пожар в административном здании в Якутске, информирует пресс-служба МЧС России.
09:58
Клопп раскритиковал главного тренера сборной Франции Дешама
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике наставника сборной Франции Дидье Дешама.
09:57
Собянин заявил о готовности Москвы принять выставку-форум «Россия»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принять Международную выставку-форум «Россия», которая откроется 4 ноября.
09:54
«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Херсоне
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».
09:53
Al Mayadeen: в районе ударов ВВС США в Сирии не было военных складов
В сирийских районах, по территории которых нанесли удары ВВС США, не было военных складов.
09:51
По факту отравления детей на цирковом фестивале в Перми возбудили уголовное дело
Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту отравления детей на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми.
09:46
Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» переиграть «Финикс» в матче НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:44
NYT: премьер Израиля Нетаньяху не стал подписывать приказ о вторжении в Газу
Командование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции на территории сектора Газа, но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать.
09:42
В туалетах приморской школы установили камеры видеонаблюдения
В приморской школе в туалетах установили камеры видеонаблюдения — по словам руководства учебного учреждения, решение было принято из-за вандализма.
09:34
Лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» пройдёт 20—21 ноября в Казани
Лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» состоится 20—21 ноября в Казани. Он объединит ведущих экспертов отрасли, государственных корпораций и институтов развития, науки и бизнес-сообщества.
09:33
Роналдо заявил, что Месси должен выиграть «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказал мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».
09:32
В Якутске в административном здании произошёл пожар
В Якутске в административном здании произошёл пожар, информирует МЧС России по Якутии.
09:27
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России
В Минобороны России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах ведомства.
09:23
Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попал в тройку номинантов на приз самому ценному футболисту (MVP).
09:23
Число отравившихся детей на цирковом фестивале в Перми возросло до 20
До 20 возросло число детей, получивших отравление на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми. У них диагностирован норовирус.
09:22
В Израиле обвинили Amnesty International в антисемитизме
В Израиле обвинили международную правозащитную организацию Amnesty International в антисемитизме после заявления о нарушении правил ведения войны обеими сторонами палестино-израильского конфликта.
09:17
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области
Два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и грузовика Foton Auman на автодороге в Тамбовской области.
09:15
Воронков подрался с игроком «Монреаля» в дебютном матче НХЛ
Российский нападающий Дмитрий Воронков подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:07
Авиация ВКС России получила самый тяжёлый вертолёт в мире
Российские ВКС получили в этом году самый тяжёлый серийный вертолёт в мире — модернизированный Ми-26Т2В, заявил начальник армейской авиации Игорь Романов.
09:04
Панарин признан третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
08:54
SwebbTV: Швеция решила вступить в НАТО в разгар конфликтов и попала в западню
Швеция решила вступить в Североатлантический альянс в разгар конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и поэтому попала в западню. Такое мнение высказала журналистка Крис Форсне в эфире телеканала SwebbTV.
08:50
«Монреаль» обыграл «Коламбус», Воронков и Проворов отметились передачами
«Монреаль Канадиенс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:48
Херсонская область предъявит Киеву иск за причинённый региону ущерб
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион по примеру Крыма готов предъявить Киеву иск за нанесённый ущерб.
08:43
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве и Московской области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
08:41
Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Эдмонтоном»
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:38
Юрист Гусятников: мошенники могут украсть деньги с банковского вклада
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников предупредил, что мошенники могут украсть деньги не только со счёта, но и с банковского вклада.
08:35
45 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Оттаву» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:29
«Миннесота» проиграла «Филадельфии», у Капризова «-3»
«Миннесота Уайлд» уступил «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:29
Сапёры ЮВО показали, как проводят разминирование в одном из районов ЛНР
Сапёры Южного военного округа Вооружённых сил России показали военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, как проводят разминирование в одном из районов Луганской Народной Республики.
08:29
При взрыве баллонов на российском судне у берегов Японии погиб моряк
Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил о гибели моряка при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне «Сароник бриз» у берегов Японии.
08:21
«Питтсбург» победил «Колорадо» в матче НХЛ, у Малкина — передача
«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:20
Армия обороны Израиля провела рейд в центральной части сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела ещё один наземный рейд в центральной части сектора Газа.
08:13
Более 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды
По меньшей мере 35 авиарейсов задержано и ещё восемь отменено в трёх аэропортах Москвы из-за снега.
08:13
СК России возбудил уголовное дело после падения подростка в коллектор с кипятком
СК России завёл уголовное дело по факту падения подростка в коллектор с кипятком в Екатеринбурге.
08:07
Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:05
Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Башкирии
Шесть человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса на автодороге в Башкирии, информирует пресс-служба ГИБДД по региону.
08:02
Упавший в коллектор подросток из Екатеринбурга получил ожоги около 50% тела
Упавший в коллектор с кипятком подросток из Екатеринбурга получил ожоги 50—55% тела, мальчик находится в реанимации, заявили в региональном Минздраве.
07:55
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Дагестане
Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями на 867-м км федеральной автодороги «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана.
07:40
Инфраструктурный объект был поражён ночью на юге Украины
Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что в ночь на 27 октября на юге Украины был поражён инфраструктурный объект.
07:36
В Крыму анонсировали новый иск против Украины
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой.
07:21
JP: около 125 тысяч жителей Израиля были эвакуированы с начала эскалации
Глава Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля Йорам Ларедо заявил, что с начала эскалации были эвакуированы около 125 тыс. жителей Израиля.
07:06
РИА Новости: российский спецназ применил «тактику загнанного зверя» против ВСУ
Боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском.
06:41
Пушков: премьерство Фицо пробило брешь в американской стратегии в Европе
Сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление Роберта Фицо в должность премьера Словакии пробило брешь в «американском заслоне», которым США оградили Европу от её собственных интересов.
06:30
USAID наймёт старшего советника по вопросам демократии и прав человека в Афганистане
Агентство США по международному развитию (USAID) наймёт подрядчика, который будет оказывать услуги старшего советника по вопросам демократии, гендерного равенства и прав человека в Афганистане. В американском ведомстве подчёркивают, что исполнитель должен иметь значительный опыт работы в «закрывающихся политических пространствах» и авторитарной среде. С описанием вакансии ознакомился RT.
06:21
Reuters: целями ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием
В Пентагоне заявили, что целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами.
06:19
Экс-разведчик Риттер: Израиль загонит ХАМАС в ловушку, предложив переговоры
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Израиль загонит ХАМАС в ловушку, предложив прямые переговоры без посредников.
05:59
Заседание Совбеза ООН по Украине намечено на 27 октября
Заседание Совбеза ООН по теме Украины по запросу России пройдёт 27 октября в 15:00 (22:00 мск).
05:47
Сейм Латвии поддержал запрет на нахождение в стране машин с российскими номерами
Латвийский сейм принял в первом чтении поправки к законодательству, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами.
05:29
Российские учёные придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
Российские учёные разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику.
05:12
Пентагон: США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии
В Пентагоне заявили, что США нанесли удары по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям.