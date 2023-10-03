El País: ключ от польского правительства оказался в руках антиукраинской партии

В руках антиукраинской партии «Конфедерация свободы и независимости», занимающей на данный момент, согласно опросам, третье место в предвыборной гонке, оказались ключи от будущего правительства Польши, пишет El País. Из-за того что ни одна из двух ведущих партии не набирает пока более 50% голосов избирателей, то именно от «Конфедерации», возможно, будет зависеть, кто возглавит государство после грядущих выборов.

Ключ от следующего правительства Польши, возможно, находится в руках антиукраинской партии «Конфедерация свободы и независимости» (сокращённо «Конфедерация»), сообщает El País.



Парламентские выборы в Польше состоятся уже 15 октября, и эта партия вышла в предвыборной гонке уже на третье место не в последнюю очередь благодаря своим антиукраинским заявлениям. И именно ей, возможно, предстоит решать, кто в итоге встанет в стране у руля: ультраконсервативная партия «Право и справедливость», которая, по опросам, набирает 38% голосов, или же либеральная оппозиция во главе с «Гражданской платформой», у которой 30% голосов.



Пока руководство «Конфедерации» заявляет, что не намерено вступать в какую-либо правительственную коалицию.



Как напоминает издание, эта ультранационалистическая партия поставила под сомнение двусторонние отношения с Украиной из-за болезненной для Польши темы этнических чисток на Волыни во времена Второй мировой, в результате которых в период с 1943-го по 1945 год погибли около 100 тыс. поляков.



«Конфедерация» также воспользовалась дипломатическим кризисом, возникшим между Варшавой и Киевом из-за споров вокруг импорта украинской сельхозпродукции. Кроме того, они обвинили польское правительство в том, что оно разоружило страну, пытаясь помочь Киеву. «Конфедерация» также выступила с критикой помощи украинским беженцам, и это послание нашло свой отклик в польском обществе, а власти страны даже начали взимать с украинцев плату за проживание.



За результатами предстоящих выборов будут внимательно следить в Брюсселе, пишет El País. «Конфедерация» настроена скептически по отношении к Евросоюзу, хотя избегает уточнять, выступает ли она за сохранение Польши в ЕС или нет.