Постоянные разговоры о «российской агрессии», которые уже не первый год звучат в Европе, вынудили нейтральную Швецию принять участие в совместных учениях с НАТО. Как пишет издание Advance, на континенте распространяется паранойя и напряжённость, что играет на руку лишь группам военных интересов, которые сегодня снова переживают свой ренессанс.

Advance: альянс Европы с Россией не оставит места США в мировом сценарии

Даже на фоне нынешнего обострения отношений не стоит окончательно отказываться от идеи о «присоединении России к ЕС», да и ряд заявлений президента Путина показывают, что Москва в принципе не против вступления в «еврозону», пишет Advance. Если бы Европа и Россия отказались от идеи извлечь из потенциального сближения лишь сиюминутную выгоду, то их альянс породил бы «сверхдержаву», способную конкурировать с США, подчёркивается в статье.