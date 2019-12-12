Advance: грехи в спорте есть у всех стран, но, как Россию, не наказывают никого

Ни для кого не секрет, что спорт сегодня — это не только спорт, поскольку со всем, что имеет отношение к спорту, тесно связана политика. Как пишет издание Advance, даже если забыть о текущей ситуации, трудно не признать, что позиции России пытаются подорвать где только можно: и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. И последствия от решения WADA, отстранившего Россию на четыре года от международных спортивных мероприятий, могут ощутить на себе и российские руководители во главе с президентом Владимиром Путиным.

Всемирное антидопинговое агентство WADA запретило России на четыре года участвовать в ряде спортивных соревнований. Это означает, что из-за запрета Россия пропустит несколько важных спортивных событий, включая летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, а также чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году. Как пишет Advance, давно известно, что спорт — это не только «спорт»: политика тесно связана со всем, что имеет отношение к спорту. Спорт привлекает огромное внимание, и поэтому влияние политики на него неизбежно даже на локальном, региональном уровне и даже на второстепенных и третьеразрядных спортивных соревнованиях.

Как отмечает издание, одним из лучших доказательств связи между спортом и политикой является чемпионат мира по футболу, который должен пройти в 2022 году в Катаре. Несмотря на многочисленные репортажи об ужасных условиях, в которых эта страна готовится к данному важнейшему международному спортивному событию, ясно, что политической воли перенести его в какое-то другое место нет, поскольку Катар всё ещё остаётся «лояльным союзником», а значит, ему нечего бояться негативного пиара.

Что касается нынешнего запрета WADA, то он распространяется на проведение любых крупных спортивных мероприятий в России. Хотя Россию таким образом наказывают, российские спортсмены всё же смогут продолжать участвовать в международных спортивных соревнованиях, но при условии, что они не будут демонстрировать свой национальный флаг и исполнять российский государственный гимн.

«Все «грехи» спорта, включая допинг, вероятно, есть во всех странах, особенно в тех, которые хотят выстроить свою репутацию на спорте. Но почему тогда именно Россию так жёстко наказывают (даже если на минуту забыть о возможных политических причинах)? Дело в том, что в WADA утверждают, что Россия пыталась скрыть «систематическое употребление допинга», подменяя и уничтожая важнейшие документы», — пишет издание.

Сама Россия видит в данном запрете заговор, связанный с Соединёнными Штатами. Также россияне утверждают, что WADA является непрозрачной организацией и что многие вещества вносились в допинговый список после того, как выяснялось, что их принимают российские спортсмены.

«Даже если забыть о текущей ситуации, трудно не признать, что позиции России пытаются подорвать где только можно: и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. Последствия могут ощутить на себе российские руководители во главе с президентом Владимиром Путиным. Многие россияне могут истолковать данный запрет так: чем дольше они будут поддерживать политическое руководство страны, которое неприемлемо для Запада, тем хуже будет ситуация», — пишет автор статьи.

По его мнению, не стоит ожидать, что этот запрет вызовет масштабные антиправительственные демонстрации, однако эта история накладывается на предыдущие, в том числе на санкции, от которых больше страдает простой народ, чем политический класс, на который они якобы нацелены.

«Теперь российские стадионы будут чаще зиять пустотой. Российская публика будет лишена крупных соревнований как дома, так и за рубежом. Большой ошибкой было бы считать этот факт тривиальным в широком контексте геополитического столкновения между Россией и Западом. Спорт — это развлечение для масс, а зачастую и опиум для народа. И именно этому народу теперь навязывают запрет, а значит, пустые стадионы станут опасными, прежде всего, для нынешнего руководства, которому со временем будет всё труднее поддерживать пламя национального чувства, столь необходимого для выживания. Особенно если учесть, что это пламя так часто вспыхивает именно на стадионах», — подводит итог автор издания.