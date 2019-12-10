Euronews: Москва попытается оспорить санкции WADA через суд

Решение WADA о новом отстранении российских спортсменов от международных турниров расценили в Москве как несправедливость и попытку вбить клин между спортсменами и государством. Российское руководство надеется обжаловать эти санкции в Спортивном арбитражном суде. Между тем спортсмены оказались перед сложным выбором: выступать ли на Олимпиаде под нейтральным флагом, передаёт Euronews.

Москва разочарована решением WADA о санкциях против российского спорта. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о «продолжении антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму». Он рассчитывает на апелляцию в Спортивном арбитражном суде.



Замглавы думского комитета по спорту Вячеслав Фетисов в интервью Euronews отметил, что ожидал иного решения от WADA.



ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ, замглавы комитета Госдумы по спорту: Я надеялся, что всё-таки те, кто не виновен сегодня, не будут наказаны. Не знаю. Но есть ещё апелляция — поэтому я надеюсь, что апелляция сможет каким-то образом это нивелировать. Поздняков сказал тут недавно, что мы едем на Олимпиаду, что мы верим в это. Какая-то такая странная история: трактовка хартии, ещё чего-то... Президент Олимпийского комитета заявляет, что всё хорошо, а на самом деле всё не очень — это тоже какая-то странная история. И министр спорта нас уверял, что мы едем на Олимпиаду. Наверное, разные книги мы читаем.



Глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Василий Титов заявил о попытке «вбить клин между спортсменами и государством». Он также говорит о необходимости обращения в Спортивный арбитражный суд.



Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, впрочем, считает, что у апелляции нет перспектив.



Спортсмены тем временем оказались перед вопросом об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене в своём Instagram написала, что намерена доказывать, что «российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе». Она обвинила чиновников в неспособности реально, а не на словах, защитить отечественный спорт.



Дата выхода в эфир 09 декабря 2019 года.