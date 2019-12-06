Washington Post призвала WADA пожалеть отдельных российских атлетов, несмотря на «оскорбление мирового спорта»

Уже в понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства примет решение, отстранять ли Россию от международных турниров на следующие четыре года, сообщает The Washington Post. WADA действительно следует наказать Россию, но при этом пожалеть чистых атлетов и разрешить им выступать на соревнованиях без гимна и под нейтральным флагом, призывает американское издание.

Уже в понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение, отстранять ли Россию от международных спортивных соревнований на следующие четыре года, в том числе от Олимпийских игр в Токио, сообщает The Washington Post.

«Это жёсткие санкции, но и нарушение было ужасным», — напоминает американское издание.

По мнению The Washington Post, Российская Федерация заслужила четырёхлетнюю дисквалификацию от международных турниров.

«Исполнительному комитету следует наказать Россию, но при этом пожалеть чистых атлетов и разрешить им выступать на соревнованиях без гимна и под нейтральным флагом», — призывает американское издание.

И тем не менее четырёхлетняя дисквалификация — не такое уж и суровое наказание, «учитывая обстоятельства», подчёркивает The Washington Post.

Ведь своими действиями, как заявили в Международном олимпийском комитете, Россия «оскорбила мировое спортивное движение», отмечает издание.