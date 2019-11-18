WashPost: «закон Родченкова» встревожил WADA — он даёт США слишком много влияния

У Международного антидопингового агентства (WADA) вызывает тревогу законопроект, рассматриваемый в американском конгрессе. Эта инициатива, которая уже была одобрена палатой представителей, предусматривает уголовное преследование тех, кто использует запрещённые препараты на спортивных соревнованиях, даже за пределами США, сообщает The Washington Post.

Международное антидопинговое агентство (WADA) беспокоит рассматриваемый в конгрессе масштабный законопроект, призванный наказывать за применение запрещённых препаратов на спортивных соревнованиях. По мнению организации, эта мера наделяет США слишком большими полномочиями, пишет The Washington Post.

Речь идёт о так называемом законе Родченкова, названном в честь «разоблачителя, который помог пролить свет на причастность российского государства к допинговой схеме». Документ, который уже был принят палатой представителей и имеет поддержку в сенате, предусматривает штраф до $10 млн и лишение свободы на срок до 10 лет для «участников допинговых махинаций», поясняет издание.

Американское антидопинговое агентство (USADA) стала ведущим защитником этого законопроекта, но его охват вызывает тревогу у WADA. Представители международной организации озвучили свои опасения по этому вопросу на недавней конференции в Польше.

«Момент, вызывающий беспокойство, — это предположение, что американская юрисдикция выйдет за пределы США и сможет предусматривать ответственность в других частях мира», — заявил президент WADA Крейг Риди.

По данным WADA, более половины из 38 участников Совета учредителей организации имеют претензии к «экстерриториальному аспекту законопроекта». Столь же настороженно к инициативе отнёсся Международный олимпийский комитет (МОК).

Но, по мнению американских чиновников, представители других стран нарочно допускают ошибку при трактовке законопроекта. «Они не хотят его понимать, — уверен глава USADA Трэвис Тайгарт. — Они просто ведут политическую игру, потому что, на мой взгляд, их серьёзно беспокоит очищение спорта во всём мире. И это вызывает дискомфорт у некоторых из их друзей».

«Закон Родченкова» позволит США уголовно преследовать злоумышленников, пытающихся «опорочить» состязания, в которых участвуют американские спортсмены и, что немаловажно, крутятся американские деньги. Тайгарт сравнивает эту инициативу с законами против экономических преступлений и предполагает, что, с политической точки зрения, Вашингтон просто стремится защитить инвестиции своих компаний по всему миру.

«Признать допинг мошенничеством — это фантастическая инициатива. И когда этим занимаются организации или институты, будь то спортивная организация или страна, то эта деятельность будет ставиться на тот же уровень, что и другие виды мошенничества», — рассуждает Тайгарт.

Законопроект не имеют своей единственной целью преследование спортсменов. Поэтому они могут выступить в качестве «разоблачителей», подчёркивает The Washington Post.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на лоббирование против американского законопроекта WADA выделила из бюджета не менее $250 тыс. Это удивило некоторых американских спортивных чиновников, которые поспешили напомнить, что США являются крупнейшим спонсором организации.

Но гендиректор WADA Оливье Ниггли заверил издание, что организация не выступает против законопроекта как такового, но имеет некоторые вопросы относительно его распространения. «Мы просто хотим убедиться в том, что у этого акта не будет каких-либо непреднамеренных последствий. И в том, что он полностью соответствует глобальной миссии по борьбе с допингом и защите чистых спортсменов», — пояснил он.

Ниггли добавил, что WADA поддерживает некоторые части законопроекта. В том числе пункты, которые касаются обмена информации между агентствами и предоставления защиты для осведомителей.

МОК и WADA беспокоятся, что в случае принятия этот документ фактически позволит США контролировать зарубежные соревнования. Но американские парламентарии и защитники инициативы считают это положение ключевым элементом законопроекта.

«Это оперативный механизм, — полагает Джим Уолден, юрист бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. — До тех пор, пока существует вероятность обмана американских спортсменов или спонсоров, Минюст должен иметь инструменты, чтобы привлечь мошенников к ответственности. Я думаю, если эта часть законопроекта будет удалена, то вся эта затея окажется совершенно беззубой».

Этот конфликт стал ещё одной точкой напряжённости в отношениях между USADA и WADA. Ранее Тайгарт неоднократно критиковал международную организацию за то, как она разбирается с «российским допинговым скандалом», напоминает The Washington Post.

По словам главы USADA, он опасается, что чиновники WADA и МОК не захотят ужесточать наказания, в результате чего следующая Олимпиада тоже будет «уязвимой перед допингом». «У них просто нет воли, стремления эффективно контролировать самих себя», — рассуждает Тайгарт.