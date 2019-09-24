ORF: IAAF разрушила шаткие надежды российских легкоатлетов

Всего за несколько дней до старта мирового первенства в Катаре Международная ассоциация легкоатлетических федераций всё же «разрушила шаткие надежды российских атлетов», сообщает ORF. «Можно с предельной ясностью сказать, что Россия не выполнила условия для восстановления в правах», — заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики Руне Андерсен.
Всего за несколько дней до старта чемпионата мира в Дохе совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) всё же «разрушил шаткие надежды российских атлетов», сообщает австрийский телеканал ORF.
«Можно с предельной ясностью сказать, что Россия не выполнила условия для восстановления в правах», — заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.
«Меня это не удивило», — подчеркнул, в свою очередь, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.
Как уточнил глава рабочей группы IAAF, решение было принято единогласно. По словам Андерсена, в его основе лежали данные, которые Международной ассоциации легкоатлетических федераций предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
«Фактов у нас пока нет, но мы доверяем полученной информации», — добавил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА.
Таким образом, поясняет ORF, дисквалификация Всероссийской федерации лёгкой атлетики продлевается на неопределённый срок, а легкоатлеты из России во второй раз подряд пропустят чемпионат мира.
Впрочем, 29 россиян всё же смогут принять участие в мировом первенстве в Дохе, но только под нейтральным флагом, отмечает австрийский телеканал.
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