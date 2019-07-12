Der Tagesspiegel: МОК не имел права отстранять Мутко от Олимпийских игр

Международный спортивный арбитражный суд отменил решение МОК по пожизненному отстранению Виталия Мутко от Олимпийских игр, сообщает Der Tagesspiegel. Это решение объясняется тем, что у МОК не было полномочий для отстранения бывшего российского министра спорта. Впрочем, издание отмечает, что вероятность присутствия Мутко на ближайших Олимпиадах всё равно невелика, потому что право на приглашение гостей остаётся за МОК.
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал недействительным решение МОК от 2017 года в отношении бывшего российского министра спорта Виталия Мутко, пишет Der Tagesspiegel. Издание напоминает, что тогда Мутко был пожизненно отстранён от Олимпийских игр.
Своё решение CAS объяснил тем, что МОК не имел права отстранять Мутко, поскольку тот не выступал на «скандальной» Олимпиаде-2014 ни в качестве спортсмена, ни в качестве тренера или официального члена российской делегации.
При этом вердикт CAS не освобождает российского вице-премьера от обвинений, которые он по сей день решительно отрицает. МОК считает Мутко одной из центральных фигур скандала, приведшего к тому, что российская сборная отправилась на летние Олимпийские игры — 2016 в усечённом составе, а на зимней Олимпиаде-2018 выступала без флага и гимна. Кроме того, Der Tagesspiegel отмечает, что Мутко всё равно вряд ли сможет присутствовать на ближайших Олимпиадах, поскольку право на приглашение и аккредитацию гостей остаётся за МОК.
Как напоминает издание, основные обвинения в адрес Мутко были выдвинуты Григорием Родченковым, бывшим главой РУСАДА. Несмотря на это, вице-премьер пользуется большой поддержкой внутри России. Бывший президент национального олимпийского комитета Александр Жуков заявил, что «все обвинения против России необоснованны». Президент российской федерации кёрлинга Дмитрий Свищёв отметил, что решение CAS является «логичным следствием нашей упорной борьбы».
В 2018 году всемирное антидопинговое агентство WADA отменило дисквалификацию РУСАДА. Der Tagesspiegel отмечает, что Россия отрицает наличие государственной системы поддержки допинга и не признаёт доклад канадского юриста Ричарда Макларена. При этом российская сторона выполнила требование о предоставлении доступа к данным московской лаборатории РУСАДА.
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