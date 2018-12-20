Deutschlandfunk: Мутко ушёл с поста президента РФС — и в этот раз по-настоящему

00:14 Плеймейкер ЦСКА Родригес стал пятым баскетболистом в истории, совершившим тысячу передач в Евролиге Разыгрывающий российского ЦСКА Серхио Родригес стал пятым баскетболистом в истории, которому удалось достичь отметки в тысячу результативных передач в матчах Евролиги.

00:10 В Волынской области Украины запретили «русскоязычный культурный продукт» Депутаты Волынской области проголосовали за запрет «русскоязычного культурного продукта» на территории региона.

23:55 Гурейро рассказал, что ему и Загорски было тяжело готовиться к ЧР по фигурному катанию Джонатан Гурейро, выступающий вместе с Тиффани Загорски в танцах на льду, рассказал о сложностях подготовки к чемпионату России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

23:54 В ЕС заявили, что ещё не время нормализовать отношения с Сирией В Евросоюзе по итогам восьмого заседания ассоциации ЕС — Египет заявили, что ещё не время нормализовать отношения с Сирией.

23:48 Дзюба считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в профессиональный спорт Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, смогут вернуться в большой спорт.

23:43 Бывший тренер сборной России по хоккею Витолиньш возглавил швейцарский клуб Бывший тренер национальной сборной России по хоккею Харийс Витолиньш возглавил швейцарский «Давос».

23:42 Нетаньяху обсудил с Трампом ситуацию в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию в Сирии.

23:28 Дзюба объяснил, почему он не комментирует ситуацию с арестом Кокорина и Мамаева Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, почему он не хочет комментировать ситуацию с арестом своего одноклубника Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев.

23:28 СМИ: Иранское торговое судно начало тонуть в Каспийском море Торговое судно Ирана получило пробоину в Каспийском море и начало тонуть.

23:21 Кацалапов назвал прокат короткой программы на ЧР в Саранске одним из лучших выступлений в сезоне Танцор на льду Никита Кацалапов, выступающий вместе с Викторией Синициной, оценил выступление пары в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

23:19 Эксперт оценил решение Британии и Польши расширить диалог по противодействию России Политолог Александр Асафов оценил в беседе с RT договорённость Великобритании и Польши об «усилении обороны и безопасности, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России».

23:15 Дзюба заявил, что ЧМ-2018 стал «огромным скачком» для Черчесова Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба выразил мнение, что чемпионат мира 2018 года, на котором команда дошла до четвертьфинала, помог Станиславу Черчесову стать более сильным тренером.

23:09 В Госдуме отреагировали на призыв Германии к России о возвращении культурных ценностей Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в беседе с Nation News отреагировала на сообщение о том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с территории страны после Второй мировой войны.

23:05 В ДНР и ЛНР поддержали призыв Франции и ФРГ к перемирию в Донбассе Полномочные представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего поддержали призыв МИД Франции и ФРГ к возобновлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

22:56 Танцоры на льду Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу на ЧР в Саранске Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют в зачёте танцевальных пар по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

22:51 Дзюба рассказал о своём отношении к званию лучшего футболиста года по версии РФС Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал признание его лучшим игроком 2018 года по версии Российского футбольного союза (РФС).

22:50 В Москве разработали три новогодних маршрута В Москве разработали три пешеходных маршрута к новогодним каникулам, сообщает портал мэра и правительства.

22:46 В Сети появился трейлер новых «Людей в чёрном» На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл».

22:42 «Слован» потерпел 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив минскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» на своём льду обыграло «Слован» из Братиславы со счётом 2:1.

22:35 «Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов по футболу В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, на выезде обыграл клуб «Козаккен Бойз», представляющий третий дивизион чемпионата страны, со счётом 2:1.

22:29 Британия и Польша договорились расширить диалог по противодействию России Великобритания и Польша договорились «усилить оборону и безопасность, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России». Об этом сообщается на сайте британского МИД.

22:27 СКА проиграл рижскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА на своём льду в овертайме уступил рижскому «Динамо» со счётом 2:3.

22:24 В Москве планируют отреставрировать старинное здание трамвайного депо В Москве намерены отреставрировать трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

22:21 Эксперт оценил предложение проверять знания ПДД при обмене прав Автоэксперт Владислав Сергеев в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, который поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения (ПДД) при замене водительского удостоверения каждые 10 лет.

22:17 Дабл-дабл Клайберна помог ЦСКА обыграть «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги В матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский ЦСКА на своей площадке одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» со счётом 102:84.

22:16 США увеличили сбор за трёхлетнюю визу для россиян в два раза Посольство США в России сообщило, что стоимость трёхлетней визы в Соединённые Штаты для российских граждан увеличивается до $303 на основании принципа «взаимности».

22:01 Армия Израиля начала уничтожение обнаруженных на границе с Ливаном тоннелей Армия Израиля сообщила о начале операции по уничтожению тоннелей, которые были обнаружены на границе с Ливаном.

22:00 ЦСКА проиграл «Йокериту» в регулярном чемпионате КХЛ Московский ЦСКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:48 В МЧС сообщили об отсутствии разрушений после землетрясения на Камчатке По предварительным данным, в результате землетрясения на Камчатке нет разрушений.

21:46 Логинов поднялся на второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на второе место в общем зачёте Кубка мира.

21:35 Минфин США отложил начало действия санкций против «Группы ГАЗ» до марта Минфин США продлил срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с «Группой ГАЗ» до 7 марта 2019 года.

21:31 Тарасов опроверг слухи о своём уходе из «Локомотива» Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том, что он скоро покинет клуб.

21:24 Фигурист Гурейро: на финале Гран-при мы были более собранны, чем на чемпионате России Фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, прокомментировал выступление их дуэта в ритм-танце на чемпионате России в Саранске.

21:23 Экономист оценил обвинения граждан КНР в хакерских атаках на компании США Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал в беседе с RT обвинения Соединённых Штатов в адрес граждан Китая в хакерских атаках на американские компании.

21:12 Замглавы МИД России обсудил с дипломатом из ФРГ ситуацию с ДРСМД Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко в ходе встречи с политическим директором МИД Германии Антье Леендертсе обсудил ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

21:04 В Дагестане школьник умер на уроке физкультуры В Дагестане проводят доследственную проверку по факту смерти 15-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

21:03 Логинов о своём выступлении на этапе КМ в Нове-Место: нет пределов совершенству Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свой результат в спринте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

20:55 Эксперт прокомментировал обвинения в адрес граждан КНР в хакерских атаках на компании США Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с RT прокомментировал обвинения со стороны Соединённых Штатов граждан Китая в хакерских атаках на американские компании.

20:48 По восточному берегу Камчатки объявлена угроза цунами Американский Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами после землетрясения у восточных берегов Камчатки.

20:43 Елисеев признался, что подтолкнул Логинова на спуске на этапе КМ в Нове-Место Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как попытался помочь партнёру по сборной Александру Логинову на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

20:41 Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на ливано-израильской границе Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с ливанским послом в Москве Шауки Бу Нассаром обстановку в районе «голубой линии» ООН, которая разделяет Ливан и Израиль.

20:37 У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5 У берегов Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 7,5.

20:30 Небензя: Россия рассчитывает на снятие санкций с Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в политическом урегулировании конфликта в Сирии улучшилась, в связи с чем Россия рассчитывает на снятие Западом санкций с САР.

20:26 Врач предстанет перед судом по делу о смерти пациентки в Архангельской области В Архангельской области акушер-гинеколог предстанет перед судом по делу о смерти пациентки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

20:22 Логинов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

20:19 В Подмосковье проверят соблюдение мер пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий В Московской области проверят соблюдение мер пожарной безопасности в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий с массовым участием людей, сообщает телеканал «360».

20:15 Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на компании США.

20:11 Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол прошедшего группового этапа Лиги чемпионов.

20:02 Брилёв прокомментировал большую пресс-конференцию Путина Телеведущий канала «Россия 1» Сергей Брилёв, комментируя прошедшую большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отметил её отличие от предыдущих.