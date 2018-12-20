Deutschlandfunk: Мутко ушёл с поста президента РФС — и в этот раз по-настоящему

Заместитель премьер-министра России Виталий Мутко официально и в этот раз «по-настоящему» покинул пост президента Российского футбольного союза, сообщает Deutschlandfunk. Временно его заменит глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В феврале союз будет избирать нового президента, отмечает издание.
В последние дни признаки предстоящего ухода Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС) уже начали проявляться, ну а теперь всё официально, пишет Deutschlandfunk. На заседании организации в среду он даже не присутствовал, а о своём решении сообщил в письменной форме.
В 2015 году Мутко был избран президентом РФС во второй раз, продолжает издание. Многие годы он также входил в исполком ФИФА. Раньше он был министром спорта, а теперь занимает пост заместителя премьер-министра России. Мутко был «человеком Путина в спорте». Также он сыграл «ключевую роль в допинговом скандале», пишет издание. Международный олимпийский комитет отстранил его от любой деятельности, связанной с Играми, обвинив в том, что он несёт «административную ответственность» за допинговые нарушения на чемпионате в Сочи в 2014 году.
После этого начался постепенный уход Мутко из спортивной сферы. Незадолго до начала чемпионата мира по футболу в этом году он отошёл от организации турнира. Свой пост в РФС он «заморозил». И теперь «уходит по-настоящему», объясняет издание. Временно его заменит глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В феврале союз будет избирать нового президента. Главный фаворит — председатель правления «Газпром нефть» и совета директоров «Зенита» Александр Дюков.
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