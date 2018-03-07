Daily Mail: российских легкоатлетов могут лишить права выступать на международных турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций пригрозила России отстранением от участия в международных спортивных соревнованиях, так как эта страна до сих пор отказывается признать существование системы поддержки допинга государством, сообщает Daily Mail. При этом целью принятия подобных мер называется попытка ассоциации разрешить ситуацию.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и заявила, что Россия вскоре может лишиться возможности принимать участие в международных соревнованиях, передаёт Daily Mail.

В IAAF заявили, что Россия «до сих пор не признала наличие системы поддержки допинга государством, которая была раскрыта», и предупредили, что нет уверенности, что «это не повторится».

В ассоциации отмечают, что российская национальная антидопинговая организация РУСАДА до сих пор не предоставила доказательств того, что в настоящий момент проводятся надлежащие допинг-тестирования спортсменов.

Руне Андерсен — глава рабочей группы, занимающейся вопросами российского допинга, — предупредил о возможном ужесточении санкций против России, которые будут включать в себя запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах под нейтральным флагом и рекомендации по исключению российской легкоатлетической федерации из ассоциации.

Президент ассоциации Себастьян Коу призвал не воспринимать подобные заявления как угрозу. По его словам, целью принятия подобных мер является попытка ассоциации разрешить ситуацию.

«Мы хотим, чтобы эти спортсмены вернулись в строй, и мир должен знать, что атлеты представляют систему, которая вызывает доверие», — приводит издание слова Коу.

Daily Mail отмечает, что Андерсен объявил о решении ассоциации всего через несколько часов после того, как Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку страны к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В феврале этого года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о схеме, в рамках которой российским футболистам якобы удаётся избегать допинг-контроля. По словам Родченкова, Мутко дал указания скрывать все подозрительные результаты допинг-тестирования российских игроков, напоминает Daily Mail.