N24: Путину пришлось отвечать на «щекотливые» вопросы Ежегодная пресс-конференция российского президента проходит оживлённо, отмечает корреспондент немецкого телеканала N24. Владимиру Путину уже пришлось отвечать на вопросы по щекотливым темам — о коррупции, инвестиционном климате в стране, воздействии западных санкций и предстоящих президентских выборах. 14 декабря 2017 N24

N24: в свои 65 Путин не намерен бросать «дело всей жизни» Третий срок на посту, а Владимир Путин ещё ни разу «не включил заднюю передачу», передаёт N24. На протяжении 18 лет глава Кремля работает над тем, чтобы Россия, несмотря на серьёзные экономические проблемы, вновь стала великой державой. Сегодня ему исполняется 65, и он, «без сомнения, продолжит отдавать все силы ради дела всей своей жизни», убеждён корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 7 октября 2017 N24

N24: приход Шрёдера в руководство «Роснефти» — не только дань дружбе с Путиным Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер действительно нужен «Роснефти», чтобы улучшить имидж компании и приоткрыть ей дверь на Запад, считает N24. Кроме того, в своё время бывший глава ФРГ сильно помог российскому президенту Владимиру Путину, а тот своих друзей не забывает, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 29 сентября 2017 N24

N24: Россия и Асад успешно теснят террористов в борьбе за мир и нефть Войска Асада при поддержке России продолжают успешно теснить ИГ, и исламисты вряд ли смогут долго выдерживать этот напор, сообщает корреспондент телеканала N24. Российские и сирийские военные стараются как можно скорее отрезать террористов от месторождений нефти и газа в окрестностях Дейр эз-Зора: с севера страны грозят появиться конкуренты в лице США и оппозиции, которые тоже хотят добраться до местных природных ресурсов, уверен немецкий журналист. 16 сентября 2017 N24

N24: война в Сирии закончится нескоро, несмотря на успехи России Сирийская операция стала большим успехом для российской армии, сообщает корреспондент телеканала N24 с борта российского военного корабля в Средиземном море. ИГ несёт потери и уступает захваченные территории, а российские военные готовятся нанести удар по ответвлению «Аль-Каиды» и продолжать операцию до полного уничтожения террористов. Поэтому, несмотря на успехи в этой борьбе, война в Сирии закончится ещё нескоро, считает немецкий журналист. 15 сентября 2017 N24

N24: после успехов в Сирии окрепшей российской армии уверенности не занимать Благодаря эффективным авиаударам ВКС России сирийские войска в очередной раз добились успехов в борьбе с террористами «Исламского государства», сообщает N24. Спустя два года после начала операции в Сирии вновь окрепшую российскую армию переполняет только одно — уверенность в собственных силах, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 13 сентября 2017 N24

N24: России хватило нескольких ракет, чтобы увести у НАТО «рассерженного союзника» Совершенно внезапно член НАТО Турция закупила у России передовые системы противоракетной обороны С-400, передаёт N24. Анкара рассержена, так как США поставляют оружие курдам и не экстрадируют Фетхуллаха Гюлена. По мнению немецкого эксперта в сфере безопасности Маркуса Кайма, Москва теперь может хвастаться тем, что ей удалось «вырвать из объятий НАТО одного союзника по альянсу». 13 сентября 2017 N24

N24: «недееспособен» — Москва списала Трампа со счетов Подпись президента США под новыми санкциями не так уж сильно разгневала Россию, передаёт N24. Как утверждает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер, в Москве Дональда Трампа элементарно «списали со счетов», потому что там его считают «безвластным и недееспособным». 3 августа 2017 N24

N24: капитуляция Трампа в санкционной войне показала, кто в Вашингтоне настоящий хозяин Президент США дал зелёный свет закону о новых санкциях против России, сообщает N24. За время пребывания в должности Дональду Трампу редко приходилось браться за перо столь неохотно, отмечает корреспондент немецкого телеканала Штефан Шварцкопф. По его мнению, в схватке за власть в Вашингтоне, определённо, выявился победитель и он не сидит в Белом доме. 3 августа 2017 N24

N24: одно дуновение ветра — Россия и Китай разойдутся, как в море корабли В Балтийском море стартуют первые совместные российско-китайские учения — «игры мускулами» двух крупных военных держав, передаёт N24. Впрочем, по мнению корреспондента телеканала Кристофа Ваннера, Россия и Китай будут совместно «бряцать оружием» лишь до тех пор, пока это не станет противоречить их национальным интересам. Если же ветер подует в другом направлении, то сотрудничество может быстро перерасти в конфликт, убеждён немецкий журналист. 24 июля 2017 N24