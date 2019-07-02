N24: многочисленному ЕС всегда трудно сойтись на кандидатуре главы Еврокомиссии

Спор среди глав правительств стран-членов ЕС вокруг поста председателя Еврокомиссии по-прежнему не урегулирован, сообщает телеканал N24. Крупные страны ЕС поддержали кандидатуру Франса Тиммерманса, однако против выступили страны Вышеградской группы, которым не нравится позиция Тиммерманса по миграционной политике. Отмечается, что в многочисленном ЕС всегда непросто достичь единства по кандидатурам на высшие посты.

Несмотря на интенсивные консультации, компромисс по-прежнему не достигнут: сегодня, начиная с 11 часов, канцлер ФРГ Ангела Меркель и её коллеги из ЕС предпримут ещё одну попытку по урегулированию спора вокруг кандидатур на высшие посты ЕС. Состояние переговоров на данный момент весьма запутанное — тем не менее, необходимо найти компромисс, который будет поддержан минимум 21 странами-членами, представляющими 65% населения ЕС.

В Брюсселе готовы ко второму раунду: вновь нависла угроза переговорного марафона, который и дальше ужесточит позиции сторон. По крайней мере, на этот раз все должны быть выспавшиеся: до сей поры европейская борьба за высшие посты не являлась подвигом.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: С этим необходимо жить. Мы много говорили о том, что в конечном счёте мы обязаны прийти к какому-то результату. Однако, это должен быть компромисс, чьи преимущества будут перевешивать недостатки.

Многочисленным странам-членам ЕС всегда было трудно сойтись на кандидатуре председателя Еврокомиссии.

МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН, премьер-министр Дании: Это огромный паззл, в рамках которого речь идёт не только о политических, но и географических интересах, новых и старых, значительных и незначительных. Этот процесс очень сложен и он уже пару раз упирался в стену.

Крупные страны ЕС уже сошлись на кандидатуре Франса Тиммерманса, однако это не устраивает страны Вышеградской группы. Для них Тиммерманс является бельмом на глазу, поскольку он продвигает политику миграционных квот. Кроме того, они не признают правила Европарламента, согласно которому лидер наиболее популярной партии становится председателем Еврокомиссии.

АНДРЕЙ БАБИШ, премьер-министр Чехии: Эти кандидаты нам не нравятся. Нам нужен тот, кто будет объединять Европу, а не разделять её.

Консервативная «Европейская народная партия», в свою очередь, продолжает поддерживать своего кандидата Манфреда Вебера, несмотря на то, что у него нет шансов быть выбранным главами правительств. Время поджимает: завтра состоятся выборы в президиум Европарламента. Борьба за пост председателя станет набором сложных сделок. Председателем намерена стать депутат от партии «Зелёных» Ска Келлер, а на пост-вице-председателя планирует выдвинуть свою кандидатуру бывшая министр юстиции Катарина Барли. В общем и целом, в Брюсселе должны принять решения: Страсбург уже оказывает давление.

Дата выхода в эфир: 02 июля 2019 года.