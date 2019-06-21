SRF: поиск преемников на руководящие посты ЕС раскалывает союз

Брюсселю предстоит определиться с кандидатурами на главные руководящие посты в Евросоюзе, сообщает SRF. «Кто возглавит Еврокомиссию, Европейский совет и ЕЦБ, а также станет представителем ЕС по иностранным делам?», — политики ломают голову над этим вопросом. При этом поиск преемников раскалывает союз и грозит ему блокадой, отмечает швейцарский телеканал.

Последние годы эти люди определяли политику ЕС. Их зовут Юнкер, Туск, Могерини, Драги. Практически каждый день они появлялись в новостях. Но все четверо в скором времени должны передать свои посты. Поэтому сейчас на саммите ЕС в Брюсселе ищут новые кадры. Особенно ничего ясно в том, что касается преемника Жан-Клода Юнкера, занимающего должность председателя Еврокомиссии. Репортаж Бильяны Гогич.



Эти двое нравятся друг другу. Жан-Клод Юнкер и его соотечественник, премьер Люксембурга Ксавье Беттель на сегодняшнем саммите ЕС. Поиск преемника Юнкера раскалывает ЕС. Вообще-то явного фаворита на место председателя Еврокомиссии нет. Но немец Манфред Вебер, лидер самого крупного объединения партий в Европарламенте — христианских-демократов — хочет занять место Юнкера. Ведь обычно самая сильная фракция в парламенте назначает председателя Еврокомиссии.



Но такой расклад не устраивает президента Франции Эммануэля Макрона. Он считает, что Вебер не годится для этой должности.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Нам нужны компетентные кандидаты, которым можно доверять. Таких кандидатов я полностью поддерживаю.



Макрон вступает в борьбу за власть с канцлером Германии Ангелой Меркель. Меркель поддерживает Вебера, cсвоего коллегу из партии ХСС. Сегодня она никаких имён не называла. Сказала только это…



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Как и всегда нужно шаг за шагом двигаться вперёд. При этом с уважением к мнениям в Европейском совете, но — и я подчёркиваю — также к Европейскому парламенту. Нам нужно совместное решение. Поэтому для меня неприемлемо, если Европейский совет озвучит предложение, которое не поддержит Европейский парламент.



ЕС движется в сторону блокады. Это понимает и президент Европейского совета Дональд Туск, который сегодня перед саммитом пытался выступить посредником между Меркель и Макроном. «Вчера я испытывал осторожный оптимизм. Сегодня же я скорее осторожен, чем оптимистичен», — написал он у себя в Twitter после встречи.



Главы государств и правительств ЕС должны определиться не только с преемником Юнкера. Нужно найти новые кандидатуры и на другие руководящие посты. К примеру, пост президента Европейского совета Дональда Туска. Нужно также заменить представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини. А также главу Европейского центробанка Марио Драги.



Только если главам государств и правительств удастся определиться с кадровым составом, лозунг на торце этого дома в Брюсселе станет явью. Здесь написано: «Европа — это будущее».



Дата выхода в эфир 20 июня 2019 года