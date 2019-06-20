Handelsblatt: экс-глава МИД Германии призвал Меркель спасти «пенсионерку Европу»

Европа вошла в пенсионный возраст и теперь только довольствуется своими достижениями в жизни, не желая сталкиваться с новыми трудностями, пишет на страницах Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Но ей не выстоять в конкурентной борьбе с Россией, Китаем и США, если она не выйдет из зоны комфорта, взяв на себе большую ответственность на международной арене. И для этого ЕС нужен сильный лидер — канцлер Германии Ангела Меркель, убеждён автор.

Брюсселю нужен сильный лидер, ведь США, Китай и Россия пытаются не допустить объединения Европейского союза, пишет на страницах Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, результаты выборов в Европарламент показали, что евроскептики всё ещё в меньшинстве, а проевропейские партии — в большинстве. Такой исход голосования он объясняет «каждодневным безумием брексита» в Великобритании, угрозами главы Белого дома Дональда Трампа, а также «реалистичным ощущением» европейцев, что в сегодняшнем мире к Европе будут прислушиваться, только если она будет говорить единым голосом.



Однако остаётся риск, что после выборов политики вновь «возьмутся за старое», ведь так удобнее, чем задаваться сложными вопросами о дальнейшей евроинтеграции. Определить общий курс в союзе, страны-члены которого имеют очень разные представления о его будущем, и так сложно, а тут ещё и другие государства используют раскол в европейском сообществе в своих собственных интересах, сетует Габриэль.



Москва поддерживает правых популистов и антиевропейские партии, утверждает автор. Вашингтон подпитывает сомнения Восточной Европы в готовности её западных партнёров по союзу обеспечить безопасность на границе с Россией. А Китай инвестирует в те страны ЕС, которые испытывают экономические трудности и чувствуют себя брошенными своими богатыми соседями с Севера. «Правительства в Вашингтоне, Пекине и Москве хотят одного: испытать на прочность единство Европейского союза и проникнуть там, где появятся расколы».



Чтобы предотвратить распад союза, Европе придётся многому научиться во внешней политике, объясняет экс-глава МИД. Ведь никогда не планировалось, что Европа станет глобальным игроком. И это удобно, ведь так европейцы и в первую очередь немцы могут заботиться только о самих себе, а остальным миром пусть займутся французы, британцы и США.



Недавние опросы показали, что граждане ЕС очень хотят сохранить такой удобный для себя расклад. Когда их спрашивают о том, как Европа должна вести себя в конфликтах с США, Китаем и Россией, чаще всего они отвечают «нейтрально». «Это показывает, что Европа вошла в пенсионный возраст, потому что так отвечают только пенсионеры, которые довольствуются своими достижениями в жизни и больше не хотят каждый день сталкиваться с новыми трудностями», — сетует Габриэль.



Опасна вера в то, что ЕС сможет стать этакой Швейцарией — экономически успешной, но не имеющей влияния на международной арене, предостерегает политик. Страны, в которых Европа не справится с продвижением своих интересов, найдут себе других партнёров, более сильных и способных обеспечить им безопасность. «Жёсткая сила вновь пользуется спросом в мире. И того, кто не проецирует свою власть, будут толкать из стороны в сторону. Если Европа хочет выстоять, ей нужно себя переосмыслить. И для этого ей нужен руководитель», — пишет Габриэль. И союзу необходимы сильные лидеры, ведь им предстоит совершить «поистине подвиг Геркулеса».



На данный момент немецкий канцлер — единственный человек, который знает, каким весом обладает Европа на международной арене, и который готов защищать её интересы даже в условиях жёсткого сопротивления. Германия же должна стать центральной державой Европы, настаивает автор. В ближайшие годы многое будет зависеть именно от Европейского совета, то есть «Европы наций». Не парламент, а национальные правительства «будут задавать такт», убеждён Габриэль. И в роли председателя Меркель сможет принести в совет свой многолетний опыт на посту главы правительства.



Если сохранить единство не получится, как это произошло в Италии и Восточной Европе, то союз ждёт поражение, предостерегает автор. Привычному послевоенному миропорядку пришёл конец. И вместе с ним — эпохе евроцентризма. Центры силы сместились из атлантического региона в тихоокеанский. Правила игры теперь устанавливают не G7, G8 или даже G20, а скорее G2: США и Китай, объясняет Габриэль.



Если Европа хочет участвовать в процессе и превратить G2 хоты бы в G3, ей нужно взять на себя роль глобального игрока. С политической точки зрения, европейцы находятся в центре конкурентной борьбы между либеральными демократиями и авторитарными режимами. Чтобы выдержать эту конкуренцию, Европа должна задействовать своих лучших представителей. И в этом отношении Ангела Меркель — наилучшая из кандидатур, настаивает автор.