Обозреватель Bloomberg: ультиматум Ирана даёт европейцам повод сплотиться вокруг США

Иранские власти объявили о намерении нарушить условия ядерной сделки 2015 года, если европейцы не предпримут ничего для её сохранения. И это решение Тегерана может сыграть на руку администрации Дональда Трампа, считает обозреватель Bloomberg Бобби Гош. По его мнению, странам ЕС пора перестать притворяться, что соглашение с Исламской Республикой можно спасти, и открыто встать на сторону Америки.

Накануне Иран объявил, что он намерен превысить лимит запасов низкообогащённого урана, обозначенный в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) 2015 года. Власти Исламской Республики также пригрозили превзойти уровень обогащения урана в 3,67%, если европейцы срочно не предпримут что-нибудь для сохранения ядерной сделки, пишет обозреватель Bloomberg Бобби Гош.

По его мнению, для Белого дома это объявление — настоящий подарок. На протяжении нескольких недель США упирались в «стену скептицизма», когда они пытались убедить мир, особенно своих европейских союзников, что Иран стоит за серией атак в Оманском проливе. Несмотря на появление «многочисленных косвенных улик», указывающих на вину Корпуса стражей исламской революции, европейцы по большей части отказываются критиковать Тегеран.

Их скептицизм вполне обоснован. Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон не раз «вольно обращались с фактами», особенно в ситуации с Ираном. К примеру, не так давно глава Госдепа обвинил ближневосточное государство в организации теракта в Кабуле, хотя ответственность за случившееся взял на себя «Талибан»*, явно не питающий тёплых чувств к Тегерану, подчёркивает журналист.

Когда Помпео обвинял Иран в нападениях на танкеры, он походил на лживого пастуха из сказки, который кричал: «Волки!». «Глобальная деревня» отмахнулась от его предупреждений. Но своим последним объявлением иранский «волк громким воем возвестил о своих намерениях, и поэтому деревенским жителям необходимо действовать», рассуждает Гош.

По его словам, для начала неплохо было бы, чтобы Иран и Европа «перестали ломать комедию». Обе стороны прекрасно понимают, что после выхода США из ядерной сделки европейцы не в состоянии её спасти.

Автор статьи уверен: европейские компании и инвесторы никогда не станут предоставлять Тегерану деньги и технологии наперекор американским санкциям. Невозможно представить и то, что лидерам ЕС удастся переубедить Трампа.

И тем не менее иранцы делают вид, что Европа сможет сдержать обещания по договору 2015 года. Почему? Потому что это позволяет Тегерану «играть в жертву», но при этом расширять своё влияние на Ближнем Востоке и поддерживать «жестокие режимы и террористические группировки», в том числе в Сирии и Йемене. Кроме того, президент Хасан Роухани получает возможность отмахнуться от критиков, которые упрекают его за неспособность получить разрекламированные экономические дивиденды от ядерной сделки, поясняет публицист.

Он обращает внимание, что иранцы никогда не выступали с аналогичными просьбами или угрозами в адрес России и Китая, которые также являются подписантами ядерного соглашения. Это лишь в очередной раз доказывает, что сохранение СВПД не интересует Тегеран.

На взгляд Гоша, можно понять, чем обусловлено участие европейских лидеров в этом «спектакле». Он позволяет им «играть на публику» в собственных странах, где Трамп очень непопулярен, и притворяться, что они не зависят от внешней политики США. Германия, Франция и Британия даже создали специальный механизм в попытке обойти американские санкции, прекрасно отдавая себе отчёт, что компании, которые надеются остаться на плаву, не станут пользоваться этим механизмом.

«Сегодня можно отбросить притворство. Отвергнув иранский ультиматум, европейцы должны чётко сформулировать свои дальнейшие действия на случай, если режим нарушит установленные ядерным договором пределы обогащения урана», — считает автор статьи.

По его мнению, у Европы небогатый выбор. Бесполезно решать этот вопрос в ООН, Россия и Китай почти наверняка заблокируют любые действия против Ирана. Но европейцы «могут и обязаны ввести против режима собственные санкции».

Страны ЕС также могут более жёстко реагировать на «иранские проделки» в регионе, особенно в Персидском заливе, через который проходят важные морские торговые пути. Как вариант, они могли бы последовать примеру Британии и отправить туда свои военные корабли, полагает Гош.

Европейцам придётся отложить в сторону своё недовольство поведением администрации Трампа. Но, возможно, им доставит удовольствие понимание того, что, поддерживая США, они могут помочь снизить напряжённость в Персидском заливе, повлиять на действия иранцев и американцев одновременно.

«Когда иранцы увидят, как Европа сплотилась вокруг США, им сразу станет ясно, что их попытка расколоть западный союз провалилась. Если повезёт, трезвые головы в Тегеране поймут: дальнейшему плохому поведению будет дан единый отпор», — заключает Бобби Гош.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.