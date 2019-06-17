Bloomberg: Иран дал Европе 10 дней на «действенные меры» по ядерной сделке

К 27 июня Иран собирается превысить лимит запасов низкообогащённого урана, обозначенный в СВПД, если Европа не предпримет «действенные меры», которые могут спасти Тегеран от американских санкций, сообщает Bloomberg. При этом иранская сторона заявила, что пока решения за европейцев принимают США, но как только ЕС начнёт действовать, Тегеран сразу вернётся к выполнению обязательств.

В понедельник 17 июня Иран предупредил европейские страны, что если в ближайшее время санкции США не будут ослаблены, через 10 дней Тегеран собирается нарушить условия СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), который был достигнут в 2015 году в рамках международных попыток урегулировать кризис, связанный с ядерной программой Тегерана.

Как сообщает Bloomberg, представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что 27 июня страна превысит лимит запасов низкообогащённого урана, установленный СВПД. Также Тегеран пригрозил превзойти уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный сделкой, чтобы препятствовать производству «материалов военного назначения».

«Это большое испытание для Европы. Им же хуже, что США принимают за них решения. Встреч и саммитов будет недостаточно. Как только они предпримут действенные меры, мы вернёмся к выполнению оговорённых ранее обязательств», — подчеркнул Камальванди.

Bloomberg отмечает, что заявления Тегерана усиливают давление на европейские страны, которые ранее призвали иранцев не выходить из соглашения, как это сделал Вашингтон. При этом Европа не смогла предложить новый механизм взаимодействия по ядерным переговорам и реальную экономическую помощь в условиях американских санкционных мер. Также недавнему усилению напряжённости способствовало и то, что США обвинили Иран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе, при этом сам Тегеран свою вину отрицает.

В ответ на иранские угрозы Великобритания заявила, что рассматривает возможность восстановления санкций, в случае если Тегеран нарушит указанные условия сделки. Хотя пока Китай, Россия и Европа пытаются сохранить СВПД, им будет сложнее противиться давлению Вашингтона, стремящегося добиться нового, более выгодного для себя соглашения, если Иран сейчас откажется от своих обязательств.

Как напоминает Bloomberg, после восстановления американских санкций на протяжении года Тегеран ждал действий со стороны партнёров по соглашению, но 8 мая пригрозил начать постепенно приостанавливать свои обязательства в рамках СВПД, если в течение 60 дней ему не окажут экономической поддержки.

По словам Камальванди, европейские страны всё ещё могут спасти сделку, однако Тегеран не собирается продлевать указанные им сроки. Если Европа найдёт способ помочь Ирану сохранить его доступ к международным рынкам, который пытаются перекрыть США, Тегеран пообещал, что он вновь будет следовать всем своим обязательствам. Но Вашингтон в свою очередь рассматривает новые санкционные меры, которые, по сути, воспрепятствуют всем совместным экономическим инициативам Европы и Ирана.

Заявления Камальванди были сделаны после визита в Тегеран европейского дипломата Хельги Шмидт, которая возглавляет объединённую комиссию, занимающуюся вопросами ядерной сделки. Из-за новых угроз Ирана глава европейской дипломатии Федерика Могерини уже созвала встречу с главами МИД и Минобороны стран ЕС. За развитием событий в Тегеране следят эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые в случае новых нарушений могут инициировать процесс восстановления санкций ООН.