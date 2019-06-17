Немецкий эксперт: при подготовке к войне ложь всегда играет значительную роль

Ложь часто используется в процессе подготовки к войнам, рассказал немецкий эксперт Михаэль Людерс в своём интервью для Deutschlandfunk, отметив, что США не предоставили доказательств причастности Ирана к атакам на танкеры в Ормузском проливе. По мнению Людерса, гипотетическая война США с Ираном будет иметь разрушительные последствия для всего региона, а также для мировой экономики. Также эксперт подчеркнул, что Вашингтону не стоит недооценивать Иран и рассчитывать на лёгкую победу в потенциальном конфликте.

США не предоставили доказательств причастности Ирана к атакам на корабли в Ормузском проливе, отметил эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс в своём интервью для Deutschlandfunk. При этом он не исключил, что Иран мог пытаться спровоцировать США или предупредить их о том, что в крайнем случае экспорт нефти через Ормузский пролив будет невозможен.

По словам Людерса, не исключено, что очень скоро состоится попытка создать повод к войне против Ирана. Эксперт подчеркнул, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном нет переговорного канала и обе стороны «не готовы к серьёзным переговорам», поэтому нельзя исключать ни одного сценария.

Людерс напомнил, что в новейшей истории Ближнего Востока уже был пример войны США против Ирака в 2003 году, когда для легитимации агрессии против Багдада были сфабрикованы обвинения. Эксперт также привёл в пример кампанию 1991 года, когда незадолго до освобождения Кувейта от иракской оккупации появились сведения о кувейтских инкубаторах с детьми, якобы уничтоженных иракскими солдатами: тогда США использовали это как повод для своего вмешательства. «Я думаю, что в области подготовки к войне нужно всегда исходить из того, что ложь играет значительную роль», — заявил Людерс.

По мнению Людерса, гипотетическая война с Ираном грозит дестабилизацией всего региона, а также усугубится тем, что Россия и Китай выступят на стороне Тегерана. Кроме того, конфликт станет фатальным для мировой экономики ввиду резкого роста цен на нефть: согласно оценкам, стоимость барреля может подскочить до $300.

Людерс отмечает, что Иран нельзя недооценивать, и Вашингтон знает об этом. В 2002 году в Пентагоне смоделировали вооружённый конфликт американской группировки с Ираном в Персидском заливе: по итогам моделирования, иранским вооружённым силам потребовалось менее 24 часов, чтобы затопить 17 американских кораблей, в том числе один авианосец, что означало гибель более 20 тысяч американских солдат. Поэтому лёгкость, с которой администрация Трампа делает шаги в сторону войны, опасна для региона и для всего мира, считает эксперт.

Как отмечает Людерс, вашингтонские ястребы, возглавляемые Джоном Болтоном и Майком Помпео, хотят как можно скорее атаковать Иран, поскольку считают, что для капитуляции иранского правительства хватит пары ракет. Однако этого не случится, особенно если вспомнить моделирование Пентагона, поэтому опытные американские военные выступают против развязывания войны с Исламской республикой.