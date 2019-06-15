FAZ: нападения на танкеры в Ормузском проливе обнажили «ахиллесову пяту» Запада

Нападения на танкеры в Ормузском проливе могут привести к нехватке нефти на Западе и существенному росту цен на сырьё, сообщает Frankfurter Allgemeine. Дело в том, что этот регион — «ахиллесова пята международной торговли нефтью». Если из-за происшедших событий танкерный маршрут через пролив придётся закрыть, это лишит США и Европу необходимых поставок, объясняет автор статьи Кристиан Зиденбидель.

Горящие танкеры у берегов Ирана «пробудили былые страхи», пишет Frankfurter Allgemeine. Растут опасения, что нападения на судна совершаются из-за конфликта Вашингтона и Тегерана. Инвесторы на рынках тут же отреагировали на известия: цена на нефть в четверг поднялась на 4,5%, достигнув отметки в $62,24 за баррель. В пятницу стоимость немного снизилась, но это не повод расслабляться, убеждён автор статьи Кристиан Зиденбидель.



Из-за нападений на судна возникает вопрос: «Насколько Запад уязвим из-за своей зависимости от нефти?». Ведь Оманский залив, где они произошли, граничит с Ормузским проливом, одним из самых важных маршрутов для нефтяных танкеров. На него приходится 17% от мировых поставок чёрного золотого.



Конечно, есть альтернативные маршруты, ведь сегодня нефть можно транспортировать не только с помощью танкеров, но и нефтепроводов, например, саудовского «Восток-Запад» или Абу-Даби, проходящего через Объединённые Арабские Эмираты. Впрочем, возможности этих линий поставки довольно ограничены, отмечают эксперты. К тому же благодаря технологии добычи сланцевого газа США стали менее зависимы от поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Германия закупает большие объёмы нефти у России. К тому же на Западе идёт процесс замены чёрного золота альтернативными источниками энергии.



Но, несмотря на всё это, нефтяной рынок очень чутко реагирует на любые нападения на инфраструктуру в Ормузском проливе, отмечают эксперты. Для Запада поставки с Ближнего Востока все ещё очень важны, но центральную роль играет мировая цена на нефть. В Еврозоне зависимость от поставок из Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака за последнее время даже выросла. Если в 2012 году каждый день оттуда импортировалось 1,7 миллиона баррелей, то в 2019 — уже два миллиона. 20% своих потребностей европейцы покрывает за счёт этих государств.



При этом развивающиеся страны могут пострадать ещё сильнее, продолжает издание. Ормузский пролив — это «ахиллесова пята международной торговли нефтью», утверждает аналитик из Банка земли Баден-Вюртемберг. По его словам, закрытие маршрута коснётся в первую очередь поставок из Саудовской Аравии, Кувейта и Объединённых арабских эмиратов: «Это очень быстро приведёт к нехватке нефти на Западе, и цена на неё вырастет как минимум на $10».



В качестве исторического примера можно привести «танкерную войну» между Ираном и Ираком в Персидском заливе, пишет Frankfurter Allgemeine. С 1980 по 1988 годы в регионе было совершено 451 нападение на судна. Половина из них были нефтяными танкерами. Эта напряжённость привела к тому, что цена на чёрное золото увеличилась с 15 до 50 долларов и оставалась высокой вплоть до 1986 года. Это повлияло на весь мир.