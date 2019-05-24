Nation: конфликт США и Ирана грозит новой глобальной войной

Любой возможный конфликт между Ираном и США с их союзниками не ограничится рамками Персидского залива, а может привести к ещё более глубокому расколу и противостоянию, предупреждает пакистанское издание The Nation. Вероятность столкновения, провоцируемого неправильными геополитическими расчётами, довольно высока. И надо приложить общие усилия, чтобы его предотвратить и избежать новой глобальной войны, подчёркивается в статье.

В регионе Персидского залива усиливается противостояние, и неурегулированные американско-иранские противоречия угрожают затянуть весь мир в очередной масштабный вооружённый конфликт, пишет The Nation.

После того как в мае прошлого года президент США Дональд Трамп практически «свёл на нет» усилия мирового сообщества по урегулированию отношений с Ираном и вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, подразумевающего «ядерную сделку» с Тереганом, это взволновало весь мир. Но сложно было предвидеть, что всего лишь за год с этого момента разногласия между Америкой и Ираном обострятся настолько, что регион Персидского залива фактически окажется на грани начала новой глобальной войны, отмечается в статье.



По мнению автора, ключевую роль в этом сыграл Джон Болтон, который занял пост советника Трампа по госбезопасности в апреле 2018 года — и всего лишь за месяц сумел убедить президента США выйти из «ядерной сделки». Болтон, принадлежащий к клану неоконсерваторов, имеет в Вашингтоне репутацию «ястреба», а его любимая формула взаимодействия с другими странами — это «смена режимов», подчёркивается в статье.

Он придерживался такого подхода на Кубе, в Иране, Северной Корее, Йемене, Сирии, Ливии и даже в Венесуэле. Конечно, нынешнее «противостояние» в регионе Персидского залива можно связать и с предвыборными обещаниями Трампа на этот счёт. Но главным фактором, подтолкнувшим администрацию Трампа и военный истеблишмент США к нынешней расстановке сил, стал именно Болтон, пишет The Nation.



Если вспомнить «стратегическую географию» Персидского залива, то к северу от него находится Иран, а к югу — арабские страны: Оман, ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия, напоминает автор. При этом минимальная ширина Ормузского пролива, который образует «бутылочное горлышко» и отделяет Персидский залив от Оманского, составляет всего около 35 миль, или «расстояние брошенного камня» на языке военных.

Между тем ежедневно через него проходит около трети всех поставок нефти, перевозимых морским путём. Это означает, что блокада морского трафика в районе Персидского залива может спровоцировать глобальный коллапс поставок мировых энергоресурсов, а цены на нефть при этом могут взлететь до заоблачных высот, отмечает The Nation.



Последние несколько месяцев можно было наблюдать за стратегическими манёврами США и их союзников (Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля) с одной стороны, и Ирана — с другой. С начала мая Вашингтон больше не даёт Индии, Китаю, Турции и Японии отсрочек по импорту нефти из Ирана. В итоге Тегеран оказался «под максимальным экономическим и дипломатическим давлением», подчёркивается в статье.

«Иранцы к своему ужасу обнаружили, что даже их сильный союзник и строитель порта Чабахар — Индия — отказалась им помогать и присоединилась к санкционному режиму США. Этому предшествовали сообщения о серьёзной угрозе интересам США в регионе, после чего администрация Трампа приступила к размещению в регионе Персидского залива боевых единиц, таких как авианосец «Авраам Линкольн» и стратегические бомбардировщики. У США уже есть военные базы здесь и в Афганистане, а такие союзники, как Израиль, ОАЭ и Саудовская Аравия, если потребуется, готовы вступить в войну».



Похоже, что ситуация всё больше заходит в тупик, отмечает автор: «Иран и США заняли почти непримиримые позиции — и происходящие события, судя по всему, тянут их в пекло войны». Обстановка ещё больше накалилась, когда на торговые суда Саудовской Аравии и ОАЭ были совершены «загадочные нападения» в порту Фуджейры. Перед этим неизвестный беспилотник нанёс удар по трубопроводной станции компании Saudi ARAMCO, а Саудовская Аравия обвинила Иран в поставке йеменским повстанцам-хуситам ракет большой дальности, напоминает The Nation.



Если проанализировать все эти события и сделать прогноз на перспективу, то становится очевидным, что вероятность конфликта в регионе, вызванного неправильными геополитическими расчётами, довольно высока, подчёркивается в статье. Достаточно представить себе, какие серьёзные последствия может повлечь неожиданный ракетный удар по Саудовской Аравии или ОАЭ, либо по местам паломничества в Иране, или же какой-то инцидент с судами в Ормузском проливе, что может привести к изоляции Персидского залива и прекращению трети мировых поставок нефти.

«Уязвимость Ирана в его окраинах — от провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке, где большинство населения составляют сунниты, до арабоязычного Ахваза на юге, а также северо-западного и северо-восточного регионов (здесь живут курды и туркмены), окружающих центральные районы, где говорят на персидском. Иранская периферия весьма разнородна, и враги могут использовать её, чтобы посеять хаос и спровоцировать внутренний взрыв», — предупреждает The Nation.



Оценивая возможные сценарии развития ситуации в регионе, необходимо понимать, что любой новый конфликт между Ираном и США с их союзниками не ограничится рамками Персидского залива, прогнозирует автор. По его мнению, это может привести к ещё более глубокому разделению исламского мира, особенно учитывая, что Саудовская Аравия и Иран по-прежнему движутся к прямому столкновению: «Мы уже наблюдали разорительные войны между племенами и сектами в Ираке и Сирии, смену режима в Ливии. Достаточно сказать, что в таких конфликтах нет победителей», — подчёркивается в статье.



Учитывая, что регион Персидского залива остаётся главной базой и жизненно важной артерией мировых поставок энергоресурсов, подобный конфликт неизбежно затронет и другие державы, включая Россию, Китай и Евросоюз — и можно лишь гадать, как они смогут справиться с вызовами, исходящими от этого «кипящего противостояния», отмечает автор. В любом случае, мировой экономике и международной системе придётся столкнуться с серьёзными изменениями к худшему.

И пока Вашингтон и Тегеран «бьют в барабан войны», международное сообщество должно осознать: остаётся все меньше времени до того момента, когда разгорающийся конфликт перерастёт в масштабную войну и принесёт ещё больше страданий человечеству, говорится в статье. «Пора выпустить голубя мира и спасти планету», — заключает The Nation.