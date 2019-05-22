NBC: трамповская политика пустых угроз неэффективна и опасна

Дональд Трамп регулярно позволяет себе высказывать серьёзные угрозы в адрес внешнеполитических противников США — но затем раз за разом «даёт заднюю», так и не реализовывая их, пишет обозреватель NBC Фрида Гитис. По мнению журналистки, подобная внешняя политика не только не приводит к сколь-либо ощутимым результатам, но и увеличивает риски.

Несмотря на свою «занятость», президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье всё же нашёл время для того, чтобы пригрозить Ирану — он написал в Twitter, что если Тегеран хочет войны, то ему «официально настанет конец», пишет обозреватель NBC Фрида Гитис на сайте канала. Вместе с тем, отмечает журналистка, уже скоро президент «сделал разворот» и заявил, что войны он не хочет.

Ираном Трамп не ограничился — в течение последних недель он пошёл на обострение напряжённости с самыми разными противниками Вашингтона, включая Венесуэлу и Китай, продолжает Гитис. Вне зависимости от того, какой из советников Трампа стоит за таким его поведением, ответственность за отношения Америки с её союзниками и соперниками несёт в конечном счёте именно президент, подчёркивает автор.

По мысли обозревателя NBC, последние шаги Трампа — это проявление очень характерного для него «внешнеполитического шаблона», который можно кратко охарактеризовать как «жёсткие заявления при полном отсутствии планов на случай, если такая риторика не срабатывает». «Трамп раз за разом выдвигал жёсткие требования, чтобы побудоражить умы своих сторонников, а затем шёл на резкие меры, которые заставляли людей ожидать (или бояться) того, что за ними последует — и раз разом противник так и не капитулировал, а Трамп не был готов реагировать на такой сценарий, — поясняет Гитис. — В результате США выглядели беспомощными, а эксперты вопрошали, зачем президенту без всякой на то нужды повышать мировую температуру».

В каждом подобном случае главным мотиватором решений президента выступала не имеющаяся в его распоряжении команда дипломатов и опытных аналитиков, а его собственное «чутьё» и «уверенность в своём умении запугивать», полагает журналистка. Однако в итоге Трамп по прошествии более чем двух лет после его вступления в должность не добился ни одной серьёзной победы на внешнеполитическом фронте; единственное серьёзное достижение его администрации в виде вытеснения ИГ* из Сирии стало лишь продолжением курса предыдущей администрации, убеждена она.

Так было не всегда, признаёт Гитис: когда Трамп стал грозить Северной Корее, «весь мир бросило в дрожь» и ему верили. Но уже очень скоро обнаружилось, что все эти угрозы — это лишь «притворство», а американский лидер, забыв о них, стал рассыпаться в комплиментах в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Если бы Трамп смог при помощи этого продвинуться хоть немного ближе к достижению целей Вашингтона, его поведение можно было бы назвать проявлением «яркого государственного ума» — но Северная Корея не только не свернула свою ядерную программу, но ещё и продолжает развивать свои ядерные и ракетные технологии, пусть Трамп и пытается занизить значение организуемых Пхеньяном испытаний ракет, сетует автор.

По аналогичному шаблону развивается и нынешнее обострение с Ираном: несмотря на то что Вашингтон усилил санкции против Тегерана и даже стал в связи с сообщениями разведслужб о готовящихся «посягательствах иранцев на американские интересы и союзников США» отправлять в регион военные корабли, а госсекретарь администрации Трампа Майк Помпео обещал, что американцы будут возлагать вину за любые нападения пользующихся покровительством Ирана нерегулярных сил на сам Тегеран, как только подобные нападения всё же якобы произошли и были, по некоторым данным, атакованы нефтяные танкеры в Персидском заливе и нефтяные вышки в Саудовской Аравии, Трамп тут же «отступил», напоминает Гитис. Президент дал понять, что недоволен агрессивностью своего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона и заявил министру обороны Патрику Шанахану, что не хочет войны, говорится в материале. Выходит, что администрация Трампа обозначила для Тегерана границы допустимого, но, когда Иран через них переступил, «сдала назад», констатирует журналистка.

По мысли обозревателя NBC, в том, что Трамп не желает вооружённого конфликта, нет ничего плохого, однако когда администрация раскрывает свои карты слишком рано, эффективность сдерживания падает, и риск ненужного обострения в результате недопонимания сигналов, напротив, возрастает, из-за чего становится возможной реальная война.

Неудачи Трампа на внешнеполитическом фронте также можно рассматривать и на примере Венесуэлы и Китая, пишет Гитис. Хотя Трамп совершенно правильно занял сторону венесуэльской оппозиции, чтобы добиться восстановления демократии в этой стране, он также пригрозил Каракасу военным вторжением — и хотя такое вторжение стало бы очень серьёзной ошибкой и в его вероятность мало кто верит, сама угроза «дала России повод увеличить своё военное присутствие в Венесуэле, чтобы поддержать Мадуро», считает автор. Китай же, по мнению журналистки, — ещё более сложная проблема, и сломить решимость Пекина пока не помогли ни торгово-экономические меры Америки, ни трамповская «бравада»; остаётся лишь гадать, продумал ли американский президент свой следующий ход, ведь торговая война с Китаем, в отличие от санкций против Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана, сказывается на рядовых американцах, и выжидательная тактика может влететь Вашингтону в копеечку.

«Повторимся: мы надеемся, что США удастся мирно устранить угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи, сделать из Китая честного конкурента и помочь Венесуэле вернуться к демократии. Но пока хвалёное умение Трампа заключать сделки лишь увеличивает риски, не принося особых результатов», — подытоживает Гитис.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.