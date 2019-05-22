NBC: трамповская политика пустых угроз неэффективна и опасна
Несмотря на свою «занятость», президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье всё же нашёл время для того, чтобы пригрозить Ирану — он написал в Twitter, что если Тегеран хочет войны, то ему «официально настанет конец», пишет обозреватель NBC Фрида Гитис на сайте канала. Вместе с тем, отмечает журналистка, уже скоро президент «сделал разворот» и заявил, что войны он не хочет.
Ираном Трамп не ограничился — в течение последних недель он пошёл на обострение напряжённости с самыми разными противниками Вашингтона, включая Венесуэлу и Китай, продолжает Гитис. Вне зависимости от того, какой из советников Трампа стоит за таким его поведением, ответственность за отношения Америки с её союзниками и соперниками несёт в конечном счёте именно президент, подчёркивает автор.
В каждом подобном случае главным мотиватором решений президента выступала не имеющаяся в его распоряжении команда дипломатов и опытных аналитиков, а его собственное «чутьё» и «уверенность в своём умении запугивать», полагает журналистка. Однако в итоге Трамп по прошествии более чем двух лет после его вступления в должность не добился ни одной серьёзной победы на внешнеполитическом фронте; единственное серьёзное достижение его администрации в виде вытеснения ИГ* из Сирии стало лишь продолжением курса предыдущей администрации, убеждена она.
Так было не всегда, признаёт Гитис: когда Трамп стал грозить Северной Корее, «весь мир бросило в дрожь» и ему верили. Но уже очень скоро обнаружилось, что все эти угрозы — это лишь «притворство», а американский лидер, забыв о них, стал рассыпаться в комплиментах в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Если бы Трамп смог при помощи этого продвинуться хоть немного ближе к достижению целей Вашингтона, его поведение можно было бы назвать проявлением «яркого государственного ума» — но Северная Корея не только не свернула свою ядерную программу, но ещё и продолжает развивать свои ядерные и ракетные технологии, пусть Трамп и пытается занизить значение организуемых Пхеньяном испытаний ракет, сетует автор.
По аналогичному шаблону развивается и нынешнее обострение с Ираном: несмотря на то что Вашингтон усилил санкции против Тегерана и даже стал в связи с сообщениями разведслужб о готовящихся «посягательствах иранцев на американские интересы и союзников США» отправлять в регион военные корабли, а госсекретарь администрации Трампа Майк Помпео обещал, что американцы будут возлагать вину за любые нападения пользующихся покровительством Ирана нерегулярных сил на сам Тегеран, как только подобные нападения всё же якобы произошли и были, по некоторым данным, атакованы нефтяные танкеры в Персидском заливе и нефтяные вышки в Саудовской Аравии, Трамп тут же «отступил», напоминает Гитис. Президент дал понять, что недоволен агрессивностью своего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона и заявил министру обороны Патрику Шанахану, что не хочет войны, говорится в материале. Выходит, что администрация Трампа обозначила для Тегерана границы допустимого, но, когда Иран через них переступил, «сдала назад», констатирует журналистка.
По мысли обозревателя NBC, в том, что Трамп не желает вооружённого конфликта, нет ничего плохого, однако когда администрация раскрывает свои карты слишком рано, эффективность сдерживания падает, и риск ненужного обострения в результате недопонимания сигналов, напротив, возрастает, из-за чего становится возможной реальная война.
Неудачи Трампа на внешнеполитическом фронте также можно рассматривать и на примере Венесуэлы и Китая, пишет Гитис. Хотя Трамп совершенно правильно занял сторону венесуэльской оппозиции, чтобы добиться восстановления демократии в этой стране, он также пригрозил Каракасу военным вторжением — и хотя такое вторжение стало бы очень серьёзной ошибкой и в его вероятность мало кто верит, сама угроза «дала России повод увеличить своё военное присутствие в Венесуэле, чтобы поддержать Мадуро», считает автор. Китай же, по мнению журналистки, — ещё более сложная проблема, и сломить решимость Пекина пока не помогли ни торгово-экономические меры Америки, ни трамповская «бравада»; остаётся лишь гадать, продумал ли американский президент свой следующий ход, ведь торговая война с Китаем, в отличие от санкций против Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана, сказывается на рядовых американцах, и выжидательная тактика может влететь Вашингтону в копеечку.
«Повторимся: мы надеемся, что США удастся мирно устранить угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи, сделать из Китая честного конкурента и помочь Венесуэле вернуться к демократии. Но пока хвалёное умение Трампа заключать сделки лишь увеличивает риски, не принося особых результатов», — подытоживает Гитис.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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