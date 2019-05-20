Немецкий эксперт: посланники Трампа срывают «разумные переговоры» с Пхеньяном и Тегераном

Вовлечённые в переговоры с Пхеньяном «личности» — в первую очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и американский госсекретарь Майк Помпео — блокируют и срывают «разумные дипломатические процессы», заявил в интервью N-TV немецкий политолог Бернт Бергер. Более того, похожие тенденции просматриваются в действиях Вашингтона и по отношению к Ирану, предупредил эксперт.

Ракетные испытания Северной Кореи — это не способ устрашения, а скорее «средство дипломатии» в арсенале Пхеньяна, заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV эксперт из Немецкого общества внешней политики Бернт Бергер.

Ведь в ходе переговорного процесса Соединённые Штаты и Северная Корея до сих пор так и не пришли к «конкретным договорённостям о прекращении испытаний», внёс ясность Бергер.

«Стороны лишь обсудили это неформально», — добавил немецкий политолог.

В настоящий же момент переговоры с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и вовсе никак не сдвинутся с мёртвой точки, подчеркнул Бергер.

Именно поэтому, по словам эксперта из Немецкого общества внешней политики, переговорному процессу между Северной Кореей и США срочно необходим «новый импульс».

«В переговорах без такого партнёра, как Соединённые Штаты, не обойтись. Северная Корея может обсуждать проблему с Южной Кореей, Китаем и Российской Федерацией. Пока, однако, не будет соглашения с США, многого добиться не удастся. Конечно же, Северная Корея должна сесть за стол переговоров с Россией, поскольку речь как-никак идёт о стране-соседе, которая, так же как Южная Корея и Китай, добивается мирного урегулирования. В этом отношении Соединённые Штаты со своей переговорной тактикой, по сути, очень изолированы. Тем временем даже Япония хочет постепенно сблизиться с Северной Кореей», — пояснил Бергер.

К тому же, отметил немецкий эксперт, с самого начала переговоров между Северной Кореей и Соединёнными Штатами было понятно, что процесс мирного урегулирования затянется и что осложнений при этом не избежать.

«Действительно отрезвляет, однако, то, что вовлечённые личности — в первую очередь Джон Болтон и Майк Помпео — блокируют и срывают разумные дипломатические процессы. Похожие тенденции просматриваются в действиях (США. — ИноТВ) и по отношению к Ирану. И международное сообщество должно хорошенько задуматься над тем, как вести себя в сложившейся ситуации», — констатировал Бернт Бергер.