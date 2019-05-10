Daily Mail: эксперты разглядели в новой северокорейской ракете клон «Искандера»

Международные эксперты считают, что новые ракеты, недавно испытанные Северной Кореей, имеют очевидное сходство с «Искандерами». Некоторые даже считают, что Москва помогла Пхеньяну в разработке этого оружия, пишет Daily Mail. Впрочем, по словам издания, скопировать известную российскую систему пытались уже несколько стран, и КНДР, вполне, может оказаться одной из них.

Ракетная система, которую не так давно испытала Северная Корея, имеет «поразительное сходство» с российским комплексом «Искандер». С таким утверждением выступил ряд военных экспертов, пишет Daily Mail.

«На ней (северокорейской ракетной системе. — ИноТВ) повсюду видны следы российских технологий», — убеждён немецкий исследователь северокорейского оружия Маркус Шиллер. Он не исключает, что сами ракеты не были напрямую куплены у Москвы, а были «доставлены через третью страну» в КНДР, где получили новую «внешнюю оболочку».

Представитель лондонского Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман считает, что анализ траектории полёта ракеты сможет пролить свет на то, имеет ли она российское происхождение. Пока же, по его словам, система скорее напоминает «местную разработку с внешней технической помощью».

«Ключевым здесь является то, что невозможно создать новую систему без преодоления определённых шагов развития. Я не наблюдал свидетельств такой активности (в Северной Корее. — ИноТВ)», — отмечает эксперт.

Старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан, который отслеживает глобальную торговлю оружием, заявляет, что Россия применяла «Искандер» в Сирии. Он утверждает, что власти ближневосточной республики хотели купить себе эти комплексы, но Москва им отказала.

Веземан подчёркивает, что Россия не может законно продавать какие-либо разновидности «Искандеров» Пхеньяну. Он напоминает, что Эмбарго ООН 2006 года не позволяет экспортировать в КНДР оружие, в том числе ракеты класса «земля-земля», а международные санкции запрещают передавать стране баллистические ракеты и связанные с ними технологии.

Впервые Пхеньян продемонстрировал свою «имитацию» «Искандера» во время военного парада 2018 года. Происходившие накануне запуски, которые курировал лично «диктатор» Ким Чен Ын, стали первыми известными испытаниями этих систем, обращает внимание Daily Mail.

Ракетный комплекс «Искандер», а именно его вариант «Искандер-М», находится на вооружении российской армии уже более десяти лет. Он способен поражать цели на дальности до 500 километров. Его манёвренные снаряды летят на высоте около 50 километров, что позволяет эксплуатировать слабость действующей противоракетной обороны США и Южной Кореи, в частности систем ПВО Patriot, подчёркивается в статье.

По мнению Daily Mail, этот комплекс давно является «источником напряжённости» в Европе. Дональд Трамп выделял «Искандеры» как главную причину того, почему он решил выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Россия всегда рассматривала комплексы «Искандер» в качестве потенциального экспорта. Чтобы не столкнуться с международными ограничениями, страна производит «не столь впечатляющий» вариант этой системы, который имеет меньший радиус действия и меньшую огневую мощь, для продажи за рубеж, говорится в статье.

Москва уже продала экспортный вариант комплекса «Искандер-Э» Алжиру и Армении. По некоторым данным, она также ведёт переговоры о продаже с Ираном, Ливией, ОАЭ, Малайзией и Саудовской Аравией, отмечает таблоид.

Если выяснится, что КНДР действительно создала клон «Искандера», то она будет в этом деле уже не первой. По мнению многих, российское оружие послужило вдохновением для южнокорейской ракеты Hyunmoo-2. У Китая тоже есть похожая ракета DF-12, которая создавалась с прицелом на экспорт, заключает Daily Mail.