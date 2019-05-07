Nikkei о ракетных пусках Кима: демонстрация силы и готовности к переговорам

После испытаний нового «тактического управляемого оружия» Северной Кореи американская сторона объявила, что речь идёт о снарядах малого радиуса действия, пишет Nikkei Asian Review. По мнению японского новостного ресурса, новыми пусками Ким Чен Ын хотел напомнить о своей силе, но также, воздержавшись от тестирования ракет дальнего радиуса действия, показать США, что Пхеньян готов продолжать переговоры.

Во время последнего испытания снарядов малого радиуса действия Пхеньян использовал некий новый тип управляемого ракетного оружия, заявило Министерство обороны Южной Кореи в воскресенье 5 мая. Как сообщает Nikkei Asian Review, разведки Вашингтона и Сеула активно пытаются узнать подробности недавних испытаний Северной Кореи.

В передаче Face the Nation на канале CBS госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сейчас ощущает на себе сильное давление и визит в Россию «мог повлиять на решение» вождя провести испытания. «Вы ведь заметили, что всё это происходит сразу после того, как председатель Ким посетил Россию? Сразу после того, как он поговорил с Владимиром Путиным, он решил предпринять подобные меры», — обратил внимание глава американской дипломатии.

По словам Помпео, США ещё думают над «пропорциональным ответом». Однако пока Вашингтон намерен продолжать попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путём.

Как напоминает ресурс, фотографии запуска неизвестных снарядов с мобильной пусковой установки опубликовало северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство. Затем уже южнокорейские СМИ принялись приводить оценки экспертов, сравнивающих новое оружие Пхеньяна с российским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

Nikkei Asian Review подчёркивает, что если северокорейская ракета, которая в заявлении СМИ Пхеньяна называлась «тактическим управляемым оружием», была баллистической, это означает, что Ким нарушил запрет ООН на подобные запуски. Помпео в свою очередь заверил американских журналистов, что Северная Корея испытывала ракету малого радиуса действия, а не среднего или дальнего.

По мнению японского ресурса, своими испытаниями Ким, вероятно, хотел продемонстрировать силу, но при этом дать понять США, что он готов продолжать переговоры, ведь ракета малого радиуса действия до Америки не долетит. По данным северокорейских СМИ, лидер отметил, что «настоящий мир и безопасность могут обеспечиваться и сохраняться только с помощью великой силы».

После испытаний президент США Дональд Трамп поспешил отметить в своём Twitter, что Ким не собирается нарушать своё обещание не запускать ракеты дальнего радиуса действия и не тестировать ядерное оружие.