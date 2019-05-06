NYT о ракетных стрельбах Пхеньяна: Ким опять взялся за старое, но палку не перегибает

Проведя испытания ракет малого радиуса действия, северокорейский лидер Ким Чен Ын, судя по всему, вернулся к избитому сценарию действий, составленному ещё его отцом и дедом, пишет The New York Times. Как полагает газета, таким образом Пхеньян усиливает давление на Вашингтон, чтобы тот вновь сел за стол переговоров, воздерживаясь вместе с тем от излишних провокаций.

За несколько недель до того, как Северная Корея провела ракетные испытания в эту субботу, президент США Дональд Трамп отменил ужесточение экономических санкций против Пхеньяна. Причиной, по словам его пресс-секретаря, было то, что «президенту Трампу симпатичен председатель Ким и он не считает эти санкции необходимыми», пишет The New York Times.

Теперь же спустя почти год после начала смелого эксперимента с личной дипломатией Трамп достиг пределов этого метода. Он обнаружил, что дружба между лидерами соперничающих ядерных держав может послужить хорошим материалом для телепрограмм, однако она не работает в качестве стратегии нераспространения ядерного оружия.

Получив ощутимую экономическую выгоду от двух саммитов с Трампом, северокорейский лидер Ким Чен Ын, по мнению газеты, вернулся к избитому сценарию действий, написанному ещё его отцом и дедом. В субботу Северная Корея провела ракетные стрельбы, чтобы, как считают аналитики, усилить давление на Трампа и убедить его вернуться за стол переговоров.

При этом учитывая приближающиеся президентские выборы 2020 года, эта стратегия Пхеньяна может быть опасна, так как американский лидер делает акцент на своём диалоге с Северной Кореей и утверждает, что несёт американцам мир там, где его предшественники терпели неудачу.

В реальности же до мира ещё очень далеко. Последний год, по данным американской разведки, Северная Корея провела, производя ядерные боеприпасы. Кроме того, судьба самого значительного достижения Трампа в этом отношении — заморозки всех ядерных и ракетных испытаний — повисла на волоске.

Северная Корея на это, по крайней мере, намекает. По сообщению южнокорейских чиновников, Пхеньян испытал ракеты «малого радиуса действий». Подобная дистанция исключает возможность того, что северокорейцы возобновили запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или ракет среднего радиуса действия.

Тем не менее, отмечает The New York Times, стрельбы стали самыми серьёзными с момента запуска Северной Кореей МБР «Хвасон-15» в ноябре 2017 года. Хотя Пхеньян и не отказался от объявленного Кимом моратория на испытания ядерных ракет и МБР, ракетные испытания, по мнению аналитиков, говорят о том, что северокорейский лидер подумывает изменить свою позицию на этот счёт.

«Сегодняшняя провокация означает, что Ким Чен Ын всё более пессимистично оценивает перспективы соглашения с Трампом, — считает эксперт по Северной Корее Ли Бён Чхоль. — В зависимости от ответа США Пхеньян может слегка подкорректировать своё поведение, однако в долгосрочной перспективе всё указывает на то, что Ким решил идти своей дорогой».

При этом многие аналитики считают, что постепенно увеличивая радиус испытаний, Ким, судя по всему, аккуратно прощупывает Трампа. Стрельбы ракетами малого радиуса действия можно истолковать как попытку достичь прорыва в переговорах, вместе с тем излишне не провоцируя Трампа, подводит итог The New York Times.