Welt: встречей с Путиным Ким Чен Ын возобновляет «политику лавирования» своего деда

Ким Чен Ын пытается вернуться к политике лавирования, которой придерживался его дед Ким Ир Сен, пишет немецкая газета Die Welt. В прошлом Северная Корея стремилась поддерживать хорошие отношения с Пекином и Москвой. Теперь Ким Чен Ын отправился во Владивосток на встречу с Владимиром Путиным: он заинтересован в заступничестве России в Совбезе ООН, а также в экономическом сотрудничестве с Кремлём на грани нарушения западных санкций.

Ким Чен Ын хочет возродить политику лавирования своего деда, сообщает немецкая газета Die Welt.

Первая встреча лидеров России и Северной Кореи за последние восемь лет в равной мере вписывается в концепцию как Владимира Путина, так и Ким Чен Ына, отмечает автор статьи Торстен Крауэль. На встрече, которая должна состояться во Владивостоке в четверг, президент России хочет показать, что его голос имеет значение не только на Ближнем Востоке и в Венесуэле, но и в Восточной Азии.

Политическое будущее Корейского полуострова уже на протяжении более чем сотни лет зависит от противостояния крупных держав на тихоокеанском побережье, хотят того сами корейцы или нет, пишет немецкий журналист. Исход этого соревнования в силе играет значительную роль в том, что касается реального влияния Китая, Японии, России и Америки в мировой политике.

Россия сидела за столом ядерных переговоров наравне с отцом Ким Чен Ына с 2003-го по 2009 год. Сегодня Путин чувствует, что его потеснили Дональд Трамп и Си Цзиньпин, и хочет это изменить, утверждает издание.

Ким Чен Ын, в свою очередь, хочет возродить былую политику лавирования, как было при его деде и основателе государства Ким Ир Сене, который успешно вёл дела с мировыми державами с 1949-го по 1994 год. Дед нынешнего лидера Северной Кореи всегда поддерживал хорошие отношения как с Пекином, так и с Москвой. В 60—80-е годы, когда отношения между Советским Союзом и Китаем были напряжёнными, Северная Корея играла роль посредника между ними и с удовольствием сделала бы США своим партнёром, однако этого, разумеется, не произошло, пишет Die Welt.

США были заклятым врагом Северной Кореи, который был необходим Ким Ир Сену для узаконивания своего режима правления. Поэтому он устраивал Вашингтону военные провокации всякий раз, когда Америка слишком сближалась с Пекином или когда американские политики слишком явно задумывались об уходе из Южной Кореи. Америка должна была оставаться заинтересованной в Северной Корее.

Теперь Ким Чен Ын едет к Путину с двумя конкретными целями, уверяет немецкая газета. Во-первых, ему нужен друг в Совете Безопасности ООН, который сможет выступить за облегчение санкций. Северная Корея хочет купить у России горное оборудование, заводы и самолёты гражданской авиации. По крайней мере, с точки зрения Трампа и ЕС, это сделки на грани дозволенного санкциями, подчёркивает Die Welt. Резолюции ООН запрещают любой экспорт, который может прямо или косвенно пойти на пользу ядерному вооружению Северной Кореи.

Улучшенное энергоснабжение можно использовать в военной сфере. Авиалиния Ким Чен Ына не санкционирована ООН, но Запад рассматривает её как военную и помогающую нарушать эмбарго. Трамп отказался от всяких дел с северокорейской авиакомпанией, а некоторые страны отозвали у неё право на посадку.

Ещё интереснее, по версии автора статьи, вопрос о том, обозначит ли Владимир Путин перспективу для военных самолётов Северной Кореи. Это было бы открытым нарушением санкций, пишет немецкая газета.

Несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в 2009 году, Ким Чен Ир на встрече в Сибири в 2011 году с бывшим тогда президентом Дмитрием Медведевым осматривал истребители Су-35. В то время это были самые современные военные самолёты, какие могла предложить Россия. Правда, в тот раз никакой сделки не вышло, отмечается в статье.

Однако военная авиация Северной Кореи стремительно устаревает, а Россия ищет рынки сбыта. В конце марта Москва получила разрешение на экспорт новейшей модели многофункционального истребителя с технологией стелс Су-50. Можно ли это считать случайным совпадением по времени — будущее покажет, заключает Die Welt.