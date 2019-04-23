CNN: после неудачи Трампа личные отношения с Кимом попытается наладить Путин

Как утверждает российская сторона, на предстоящей встрече во Владивостоке Владимир Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако, по мнению корреспондента CNN Мэтью Чанса, в первую очередь Путин попытается сделать то, что не получилось у Дональда Трампа, — найти личный подход к Киму, чтобы усилить позиции России в корейском вопросе.

Северная Корея утверждает, что лидер страны Ким Чен Ын отправится в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Сами послушайте.

(Северокорейский. — ИноТВ) телеканал не пояснил, куда именно направляется лидер и где состоится встреча. Однако российские новостные ресурсы сообщают, что саммит пройдёт в портовом городе Владивосток уже в этот четверг. Также эти источники утверждают, что с помощью своего визита Ким пытается заручиться иностранной поддержкой, после того как его переговоры с США зашли в тупик. С подробностями Мэтью Чанс.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Как будто эта встреча была окутана недостаточной завесой тайны, так теперь, как вы видите, ещё и густой туман опустился на Владивосток, расположенный на востоке России. Как ожидается, именно в этом городе пройдёт встреча между российским президентом Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это будет первый раз, когда два этих человека увидят друг друга лицом к лицу.

Что будет обсуждаться, неясно. Как утверждает Кремль, российская сторона в первую очередь собирается обсуждать вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова. Но есть такое ощущение, что, пронаблюдав за тем, как президент США Дональд Трамп пытался найти подход к Ким Чен Ыну на протяжении ряда встреч и встречи, после того как во время последних переговоров в феврале во Вьетнаме лидеры не сумели достигнуть хоть каких-то договорённостей, Владимир Путин решил воспользоваться возможностью и наладить личные отношения с Ким Чен Ыном.

И это всё потому, что Россия и Владимир Путин очень хотят, чтобы их считали крупными игроками в международной дипломатии. Мы могли видеть, как это стремление проявляется во вмешательствах на Ближнем Востоке, на Украине, а также в Венесуэле. Прослеживается оно и теперь — в их попытках сделать так, чтобы в вопросе ядерного разоружения Корейского полуострова голос России был услышан.

Когда именно состоится встреча, пока непонятно. Ожидается, что переговоры могут пройти в среду по местному времени. Возможно, в четверг здесь, во Владивостоке. Обе стороны, Кремль и Северная Корея, утверждают, что всё случится уже в ближайшее время.

Мэтью Чанс, CNN, Владивосток.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.