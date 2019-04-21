Foreign Policy: Путин встретится с Кимом, чтобы утереть нос Трампу

Владимир Путин собирается провести встречу с Ким Чен Ыном, и это станет уколом для Трампа, чьи последние переговоры с северокорейским лидером закончились безрезультатно, пишет Foreign Policy. При этом, по мнению экспертов, вряд ли эта беседа решит северокорейскую проблему, тем более что Россия не склонна к резким и отличным от Китая действиям по этому направлению.

Россия давно пытается использовать, где это возможно, слабость США и вернуться на международную арену, пишет Foreign Policy. Сейчас, когда пробуксовывают переговоры Штатов и Северной Кореи, Путин намерен попытать удачу и встретиться с Ким Чен Ыном. И для Трампа это будет трудный момент после того, как его собственные переговоры постигла неудача.

Пока неизвестно точно, но ожидается, что встреча Путина и Кима произойдёт во Владивостоке перед визитом российского президента в Китай 26-27 апреля.

Для Кима это возможность расколоть единство международного сообщества по вопросу о ядерном разоружении КНДР и «показать нос» Вашингтону. Путин же сможет укрепить роль России в направлении, которое важно для США, как то прежде случилось с Афганистаном и Сирией. «Россия не хочет, чтобы её оттесняли на задний план в переговорах по Северной Корее, она хочет играть в них свою роль», — приводит издание слова эксперта Юнги Пак.

По её мнению, впрочем, эта встреча не приведёт ни к каким крупным сдвигам в нынешних переговорах по северокорейскому ядерному вопросу: «Россия — не двигатель того, что происходит в Северо-Восточной Азии. Россия обычно следует за Китаем. Они не станут друг другу противоречить».

Россия поддерживает северокорейский режим, пишет автор статьи, но по масштабам сильно уступает Китаю. При этом Россия сыграла ключевую роль в шестисторонних переговорах 2003 года и постоянно проводит дипломатические встречи с корейским руководством.

В свою очередь, КНДР заявила на днях об испытаниях нового оружия. Хотя напрямую северокорейские лидеры Трампа не критикуют, но высказываются по поводу его окружения — например, Майка Помпео. В свою очередь, сам Помпео на критику ответил: «Ничего не изменилось, продолжаем работать». И, по его словам, санкционный режим не будет ослаблен даже на время переговоров.

В свою очередь, в Москву, по некоторой информации, приезжал и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, и помощник Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл, пишет Foreign Policy.