Конгрессмен: политика Трампа не внушает доверия КНДР и мешает ядерному разоружению

Дональд Трамп был прав, когда начал диалог с Ким Чен Ыном, однако стремление Белого дома к смене режимов в других странах сводит на нет его дипломатические усилия, отмечает в интервью Fox News кандидат в президенты США, конгрессмен Тулси Габбард. По её словам, Вашингтон должен отказаться от интервенций, иначе КНДР не откажется от ядерного оружия.

Сегодня с нами на прямой связи из Форта Мэдисон, штат Айова, конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард. Госпожа конгрессмен, спасибо, что нашли для нас время.



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США: Алоха, Брет! Рада с вами поговорить.



Вы… Я хочу начать с экстренной новости — может быть, вы уже слышали её в эфире: судя по всему, в Северной Корее была запущена ракета, какая-то тактическая управляемая ракета. Пентагон или администрация (Белого дома. — ИноТВ) этого пока не подтвердили. Но об этом сообщается со ссылкой на новостные агентства в Южной Корее и в регионе. Если это так, то с запуска предыдущей ракеты прошёл 591 день… Вы состоите в комитете палаты представителей по вооружённым силам. Что вы об этом думаете? Если окажется, что сообщение верно.



ТУЛСИ ГАББАРД: Послушайте, Брет, очевидно, что нам нужно установить факты, узнать подробности происшедшего. Но, я считаю, важно рассмотреть более общую проблему: нам по-прежнему нужно продолжать переговоры с Северной Кореей, чтобы избавить Корейский полуостров от ядерного оружия и наконец положить конец Корейской войне.



Думаю, в этой связи также важно отметить, почему мы не добились успехов в том, что касается этой сделки. И мы можем указать на политический курс этой администрации, напрямую ухудшающий её шансы договориться о сделке (с КНДР. — ИноТВ). Из-за этого политического курса, по-прежнему направленного на смену режима, в том числе военным путём, в других странах, таких как Венесуэла и Иран, Ким Чен Ын в принципе не может им верить, когда они говорят ему: «Не волнуйся, избавляйся от своего ядерного оружия, мы тебя не тронем». Они подрывают доверие к себе и свои возможности…



Что бы вы сделали иначе?



ТУЛСИ ГАББАРД: Изменила бы наш политический курс! Этого не сделать мгновенно, но для начала надо прекратить наши войны, направленные на смену режимов в других странах. Прекратить добиваться смены режимов — как сейчас в Венесуэле и Иране. Чтобы на переговорах с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном, мы могли сказать им: «Мы вас не тронем, мы не будем стремиться свергнуть ваш режим, если вы откажетесь от ядерного оружия», — понимая, что именно для этого Северная Корея и держит ядерное оружие — как единственное средство устрашения против смены режима… Тогда нам начнут доверять, это нужно, чтобы мы могли прийти к соглашению, добиться цели — устранить ядерное оружие.



По сути, вы говорите, что делали бы то же, что делает администрация (Трампа. — ИноТВ). Вы бы вели переговоры с Ким Чен Ыном. Но вы бы не стали делать того, что они делают в других странах. Чтобы подать правильный сигнал Ким Чен Ыну. Я просто пытаюсь понять, в чём отличие вашей политики по отношению к Северной Корее, с учётом ситуации…



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, конечно! Я уже больше шести лет в конгрессе, в комитетах по вооружённым силам и по иностранным делам. Когда у власти был Обама, я убеждала его администрацию вести прямые переговоры с Северной Кореей с целью ядерного разоружения. К тому же самому я призывала и администрацию Трампа. И когда Трамп решил встретиться с Ким Чен Ыном, я была с этим согласна. Мы должны быть готовы встречаться с потенциальными и реальными противниками ради мира и безопасности. Так что да, это правильный ход.



Однако эта администрация подрывает свои собственные усилия, продолжая стремиться к смене режимов, в том числе военным путём, в других частях мира. Таким образом, когда они ведут переговоры с Северной Кореей и убеждают её отказаться от ядерного оружия, к ним нет никакого доверия.



Дата выхода в эфир 17 апреля 2019 года.