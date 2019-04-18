CNN: Пхеньян испытал новое тактическое оружие, но дипломатии это не помешает

Впервые с момента проведения провального саммита с Дональдом Трампом Северная Корея провела испытания нового тактического оружия, передаёт CNN. Как отмечает канал, таким образом Пхеньян может пытаться послать сигнал Трампу и Южной Корее, что северокорейская армия по-прежнему вполне боеспособна. Тем не менее ни в США, ни в Южной Корее эти испытания большой провокацией не считают и не видят повода останавливать диалог.

Перейдём к Северной Корее. Пхеньян заявил, что он испытал новый тип тактического управляемого оружия. Государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын взобрался на наблюдательный пункт, чтобы следить за ходом испытаний и давать указания. Это первые оружейные испытания с момента провального февральского саммита с президентом Трампом.



Наш корреспондент Уилл Рипли выходит с нами на прямую связь из Гонконга. Он расскажет нам все детали. Итак, Уилл, какие последние данные на этот счёт?



УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Нам, Розмари, по сути, известно только то, что сообщили северокорейские государственные СМИ: состоялись испытания некоего тактического оружия. Однако на данный момент государственные СМИ не опубликовали никаких фотографий. Никаких фотографий на передовице главной газеты страны «Нодон синмун» также нет, что заставляет задуматься: что же это было? Идёт ли речь об артиллерийской системе или о какой-то пусковой установке, которая, по данным южнокорейской разведки, испытывалась в конце прошлого года — в ноябре 2018-го, — когда дипломатические отношения между США и Северной Кореей напоминали текущую ситуацию: тупик без изменений.



Мне кажется, Розмари, что речь идёт о попытке северокорейцев показать президенту Трампу, а также южнокорейскому президенту Муну, что у них по-прежнему есть армия и оружие и они не побоятся его испытать, если ситуация ухудшится. Один этот шаг недостаточно провокационен для того, чтобы пустить под откос дипломатический процесс, и северокорейцы поступают так намеренно.



Соединённые Штаты, судя по всему, это не слишком беспокоит: они не зафиксировали никакого ракетного пуска и не считают конкретно эти испытания большой провокацией. Учитывая, что это оружие малого радиуса действия, большую угрозу оно представляет для Южной Кореи, но даже южнокорейское правительство на данный момент по-прежнему заинтересовано в продолжении дипломатических усилий.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 18 апреля 2019 года.