CNN: Пхеньян испытал новое тактическое оружие, но дипломатии это не помешает

Впервые с момента проведения провального саммита с Дональдом Трампом Северная Корея провела испытания нового тактического оружия, передаёт CNN. Как отмечает канал, таким образом Пхеньян может пытаться послать сигнал Трампу и Южной Корее, что северокорейская армия по-прежнему вполне боеспособна. Тем не менее ни в США, ни в Южной Корее эти испытания большой провокацией не считают и не видят повода останавливать диалог.
Перейдём к Северной Корее. Пхеньян заявил, что он испытал новый тип тактического управляемого оружия. Государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын взобрался на наблюдательный пункт, чтобы следить за ходом испытаний и давать указания. Это первые оружейные испытания с момента провального февральского саммита с президентом Трампом.
Наш корреспондент Уилл Рипли выходит с нами на прямую связь из Гонконга. Он расскажет нам все детали. Итак, Уилл, какие последние данные на этот счёт?
УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Нам, Розмари, по сути, известно только то, что сообщили северокорейские государственные СМИ: состоялись испытания некоего тактического оружия. Однако на данный момент государственные СМИ не опубликовали никаких фотографий. Никаких фотографий на передовице главной газеты страны «Нодон синмун» также нет, что заставляет задуматься: что же это было? Идёт ли речь об артиллерийской системе или о какой-то пусковой установке, которая, по данным южнокорейской разведки, испытывалась в конце прошлого года — в ноябре 2018-го, — когда дипломатические отношения между США и Северной Кореей напоминали текущую ситуацию: тупик без изменений. Мне кажется, Розмари, что речь идёт о попытке северокорейцев показать президенту Трампу, а также южнокорейскому президенту Муну, что у них по-прежнему есть армия и оружие и они не побоятся его испытать, если ситуация ухудшится. Один этот шаг недостаточно провокационен для того, чтобы пустить под откос дипломатический процесс, и северокорейцы поступают так намеренно. Соединённые Штаты, судя по всему, это не слишком беспокоит: они не зафиксировали никакого ракетного пуска и не считают конкретно эти испытания большой провокацией. Учитывая, что это оружие малого радиуса действия, большую угрозу оно представляет для Южной Кореи, но даже южнокорейское правительство на данный момент по-прежнему заинтересовано в продолжении дипломатических усилий.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее о беседе глав государств заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Вице-чемпионка мира 2012 года в одиночном женском фигурном катании Алёна Леонова прокомментировала выступления Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой в откровенных нарядах во время произвольных программ.
Россия призывает все ответственные силы защитить Устав ООН и международное право, чтобы совместно «положить конец антикубинской блокаде». Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД России.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии, подозреваемого в убийстве своей сестры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идёт об Айнуре Абдулнасырове — создателе приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo.
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил, что с начала 2019 года на территорию страны был запрещён ввоз 420 тысяч книг из России. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные ведомства.
Ситуация в Венесуэле станет главной темой предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Студенты Глазовского государственного педагогического института победили на Всероссийской студенческой олимпиаде имени Антонины Усовой в Челябинске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.