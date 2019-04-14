CNN: Ким Чен Ын призвал США пересмотреть подход к КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал Америку отказаться от текущего способа оценки ситуации, если они заинтересованы в продолжении дипломатических переговоров по ядерной программе КНДР, сообщает CNN со ссылкой на информационное агентство KCNA.

«Прежде всего, Соединённым Штатам необходимо остановить текущий способ расчётов и использовать по отношению к нам новый способ, — заявил Ким Чен Ын, выступая на заседании Верховного народного собрания КНДР. — Очевидно, что если США будут придерживаться нынешних политических расчётов, то перспективы решения проблемы будут мрачными и очень опасными».

В феврале президент США Дональд Трамп прервал саммит с Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое, не достигнув совместного соглашения. Также не было никакого совместного заявления. Произошло это после того, как Ким Чен Ын настоял на том, чтобы Соединённые Штаты сняли с его стран все введённые ими санкции. Более того, после этих напряжённых переговоров Пхеньян угрожал приостановить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

В ходе недавней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп не исключил возможность проведения третьего саммита с Ким Чен Ыном, отметив, однако, что всё зависит от северокорейского лидера. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что хочет сохранить санкции против КНДР, но ужесточать их не собирается.

Ким Чен Ын прокомментировал это заявление следующим образом: «Соединённые Штаты много говорят о проведении третьего саммита между США и Северной Кореей, но мы не хотим и не готовы к повторению саммита в Ханое. Но, как продолжает заявлять президент Трамп, личные отношения между мной и президентом Трампом не столь враждебные, как отношения между двумя нашими странами. У нас всё ещё хорошие отношения».

Как он добавил, если Вашингтон намерен просить о проведении третьего саммита, то это должно произойти при условии, что США изберут правильный подход и найдут общую с Пхеньяном методологию. В этом случае Северная Корея была бы готова ещё раз попытаться провести саммит, отметил он.

Северокорейский лидер также заявил, что проявит терпение и до конца года будет ждать решения Вашингтона о том, хотят ли они проводить очередную встречу лидеров двух государств.

«Но будет сложно вновь получить такую же хорошую возможность, как в прошлый раз», — подчеркнул Ким Чен Ын.