CNN: Ким Чен Ын призвал США пересмотреть подход к КНДР

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DS: диких котов в Австралии «бомбят» отравленными сосисками — угрожают редким животным Daily Sabah
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СМИ: Бойцы Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции
Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в турецком отеле.
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Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Движение на Крымском проезде и на части улицы Остоженка в Москве перекрыто из-за подтопления.
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Двое россиян вошли в символическую сборную ЮЧМ-2019 по хоккею
Вратарь Ярослав Аскаров и форвард Родион Амиров удостоились чести попасть в символическую сборную по итогам юниорского чемпионата мира по хоккею.
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Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
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На Украине вырастет стоимость ID-карт и загранпаспортов
На Украине с 1 июля вырастет стоимость изготовления ID-карты (идентификационного документа внутри страны) и паспорта для выезда за границу.
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«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в 35-м туре чемпионата Испании
Футболисты мадридского «Реала» в выездном поединке потерпели минимальное поражение от «Райо Вальекано».
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Сборная России уступила Швеции в овертайме финала ЮЧМ по хоккею
В финальном поединке чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 18 лет сборная России в овертайме уступила команде Швеции.
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«Милан» проиграл «Торино» в чемпионате Италии по футболу
В рамках 34-го тура Серии А футболисты «Милана» на выезде не сумели справиться с «Торино».
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Боевики обстреляли поселения в сирийских провинциях Хама и Латакия
Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия.
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Кучеров попал в список претендентов на «Харт Трофи»
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в тройку претендентов на награду самому ценному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СМИ: В аэропорту ЮАР приземлился самолёт с горящим двигателем
Самолёт Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Йоханнесбурга в ЮАР после возгорания в двигателе.
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Хоккеист «Каролины» Свечников пропускает шестой матч подряд после драки с Овечкиным
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», продолжая восстанавливаться от повреждения, полученного во время драки с соотечественником Александром Овечкиным.
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В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
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Авербух поделился мнением о популярности Медведевой в СМИ
Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.
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Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании
Испанская социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных парламентских выборах.
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«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
В первом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс».
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Олимпийская сборная России по хоккею уступила команде Северо-Запада на товарищеском турнире
На международном хоккейном турнире в Санкт-Петербурге олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Западного региона.
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В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
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Экс-тренер Головкина сравнил уход боксёра с потерей родного сына
Бывший наставник казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес эмоционально отреагировал на прекращение сотрудничества со спортсменом, с которым он работал с 2010 года.
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Зариф обвинил США в экономическом терроризме против Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил американскую администрацию, в частности помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в экономическом терроризме.
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Гончаренко призвал не спешить сравнивать вратаря «Краснодара» Сафонова с Акинфеевым
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко пока не готов сравнивать голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова с многолетним первым номером сборной России Игорем Акинфеевым.
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Хоккеистки юношеской сборной России сыграют в финале Кубка Европы
Женская сборная России по хоккею среди игроков не старше 16 лет пробилась в финал Кубка Европы, который проходит в Чехии.
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Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина Генрих Новожилов.
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Гончаренко заявил, что быстрый гол «Краснодара» нарушил планы ЦСКА на игру
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом заявив, что быстрый гол «Краснодара» спутал все карты армейцам.
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Си Цзиньпин оценил выборы в Белоруссии в 2020 году
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал грядущие президентские выборы в Белоруссии в 2020 году.
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Мусаев назвал победу над ЦСКА глотком воздуха для «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда отработала хорошо.
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Теннисист Медведев прокомментировал поражение в финале турнира в Барселоне
Российский теннисист Даниил Медведев, уступивший в финале теннисного турнира в Барселоне австрийцу Доминику Тиму, отдал должное сопернику.
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Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Опасные зоны какое-то время останутся закрыты.
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«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
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Президент UFC раскритиковал российского бойца Смолякова
По окончании турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3 президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт остался недоволен выступлением российского бойца Дмитрия Смолякова, который в первом раунде уступил экс-игроку в американский футбол Грегу Харди.
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Клуб КХЛ победил сборную Великобритании в контрольном матче
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» одержал победу над сборной Великобритании по хоккею в контрольном матче в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2019 года.
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«Краснодар» победил ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Уайт рассказал, когда планирует встретиться с Макгрегором
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что не сумел встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором в Майами, потому встреча перенесена в Лос-Анджелес.
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Божович объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче РПЛ
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» в матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Власти Шри-Ланки запретят ношение закрывающей лицо одежды
Власти Шри-Ланки в целях общественной безопасности введут запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо.
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МЮ и «Челси» сыграли вничью в центральном матче 36-го тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Форвард «Зенита» выполнил обещание, данное журналисту RT перед 26-м туром РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун пообещал корреспонденту RT дважды забить в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и выполнил обещанное.
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СМИ: Аэропорт Гатвик не смог принять ряд рейсов из-за дрона
Часть рейсов, которые должны были приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик, были перенаправлены в Станстед из-за сообщений о появившемся беспилотнике.
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Боярский уверен, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность, что петербургский клуб станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2018/19.
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В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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Неизвестный сообщил о минировании семи храмов во Львове
Неизвестный сообщил о минировании семи храмов и прилегающих к ним территорий во Львове, соответствующее сообщение поступило на электронный ящик ведомства, сообщили в Нацполиции региона.
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Азмун сравнялся с Чаловым в гонке бомбардиров РПЛ
В споре лучших бомбардиров чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) установилось двоевластие.
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Эксперт прокомментировал слова Миллера о поставках газа в КНР
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в КНР.
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Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Опубликовано видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Кадры опубликовал Пятый канал.
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Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
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Риккардо объяснил, почему врезался в Квята задним ходом на Гран-при Азербайджана
Гонщик Renault Даниэль Риккардо прокомментировал инцидент с российским пилотом Toro Rosso Даниилом Квятом во время гонки четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
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Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками «Зенита»
После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов» (4:2) главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.
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Умер бывший сенатор США Лугар
Бывший сенатор США, эксперт в области вопросов нераспространения ядерного оружия Ричард Лугар умер в возрасте 87 лет.
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«Барселона» и «Лион» вышли в финал женской футбольной Лиги чемпионов
Испанская «Барселона» и французский «Лион» вышли в финал футбольной Лиги чемпионов среди женских команд.