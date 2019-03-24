NYT: в попытке ослабить санкции Пхеньян вбивает клин между Вашингтоном и Сеулом

В последние дни правительственные СМИ КНДР принялись активно обвинять Южную Корею в том, что она идёт на поводу США и не хочет развивать двусторонние отношения, пишет The New York Times. По мнению издания, власти КНДР старательно пытаются «внести разлад» между США и Южной Кореей, чтобы в результате обойти международные ограничения.

В то время как американские власти шлют противоречивые сигналы о том, собираются ли они усилить или, напротив, ослабить санкции против КНДР, Пхеньян прилагает всё большие усилия, чтобы «внести раскол» между Вашингтоном и Сеулом, пишет The New York Times.

После того, как недавние переговоры Ким Чен Ына с Дональдом Трампом во Вьетнаме не принесли результатов, Северная Корея «неустанно» призывает Южную дистанцироваться от Соединённых Штатов. По мнению КНДР, две страны должны развивать совместные экономические проекты, которые блокируются санкциями ООН, инициированными американцами, отмечает издание.

Международные ограничения 2016 года стали «опустошительными» для официальной торговли КНДР. Страна пытается обойти их, импортируя топливо или экспортируя уголь через перегрузку с одного судна на другое в открытом море. Он также стремится «подрывать санкций» с помощью укрепления экономического сотрудничества с Южной Кореей.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин всё ещё страстно желает укрепить экономические связи между двумя странами. Это вызывает опасения на родине и за рубежом, что Сеул может уклониться от санкционной политики международного сообщества в отношении КНДР.

Впрочем, в действительности у Муна «связаны руки». Об ослаблении санкций можно будет говорить только при условии, что Вашингтон и Пхеньян договорятся о денуклеаризации Северной Кореи, подчёркивается в статье.

Тем не менее накануне правительственный сайт КНДР DPRK Today обвинил правительство Муна в том, что оно нарушает обещание наладить двусторонние связи. Представители Пхеньяна жалуются, что Сеул ставит «сотрудничество с иностранной силой» выше «сотрудничества между корейскими государствами».

«Поведение властей Южной Кореи достойно глубокого сожаления. Единственное, что Юг получит от сотрудничества с США, — это ещё большее подчинение, унижение и позор», — говорится в обращении.

В последнее время в аналогичном ключе выступили ряд правительственных изданий КНДР. Они принижали попытки Муна содействовать переговорам между его «американским боссом» и Кимом, при этом советуя Сеулу выбросить свою политику в «мусорное ведро».

Ещё одной «пощёчиной» для Муна стало неожиданное решение Пхеньяна выйти из

координационного межкорейского бюро. «Южнокорейские власти не могут делать ничего без одобрения или инструкций Соединённых Штатов. И как, по их мнению, они могут быть посредниками? Они должны знать своё место», — заявили представители КНДР на своём сайте Meari.

На родине Муна также обвиняют в том, что в беседах с Трампом он преувеличил готовность Кима отказаться от своего ядерного арсенала. Но южнокорейский лидер продолжает надеется на дипломатическое решение сложившегося кризиса.

После саммита в Ханое Трамп дал понять, что у него всё ещё хорошие отношения с Кимом и что он готов заключить сделку. Но помощники американского президента продолжают настаивать на необходимости сохранить санкции, считая что они являются самым мощным инструментом Вашингтона, способным вынудить КНДР пойти на полный отказ от ядерного оружия.

Сеул был сбит с толку недавним твитом Трампа, в котором тот объявил, что Вашингтон отменяет «дополнительные крупномасштабные санкции» против Северной Кореи. Первоначально сообщение восприняли, как отмену ограничений, за день до этого анонсированных Минфином США.

Позже американские власти пояснили, что Трамп имел в виду новые санкции, которые рассматривались, но не были приняты. «Президенту Трампу нравится председатель Ким, и он считает, что в этих санкциях не будет необходимости», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.