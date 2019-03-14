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El País: Испания подозревает ЦРУ в причастности к нападению на посольство КНДР

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Испанская полиция и разведка считают, что к недавнему нападению на посольство Северной Кореи в Мадриде причастно ЦРУ, пишет El País. Испания даже обратилась к управлению за разъяснениями, однако американская разведка «малоубедительно» отрицает своё участие в случившемся, говорится в статье.
El País: Испания подозревает ЦРУ в причастности к нападению на посольство КНДР
Reuters
Полиция и Национальный центр разведки Испании, которые расследуют произошедшее 22 февраля нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде, полагают, что к этому «мутному эпизоду» причастно американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ), пишет El País.
 
Личности как минимум десяти нападавших, которые избили и допросили восемь человек, находившихся на территории диппредставительства КНДР, были установлены.
 
Нападение на северокорейское посольство может привести к дипломатическим трениям между Мадридом и Вашингтоном. Источники в испанском правительстве признают, что в случае если причастность ЦРУ к случившемуся подтвердится, то речь будет идти о «неприемлемых» действиях со стороны союзного государства.
 
Как поясняет издание, при подобном раскладе получается, что спецслужбы не только действовали на территории Испании, не спросив разрешения у местных властей, но и нарушили международные соглашения, которые защищают дипломатические представительства.
 
Более того, в отличие от прочих действий разведслужб — например, кибератак, авторство которых редко можно установить, — нападение на посольство Северной Кореи было особенно жестоким.
 
Десять человек, у которых, предположительно, были муляжи оружия, 22 февраля в 15:00 ворвались в северокорейское диппредставительство в Мадриде. Восьми находившимся там людям надели на голову мешки и связали руки. Затем их избили и допросили. Крики одной из женщин, которой удалось сбежать через окно второго этажа, услышал живущий по соседству человек. Он и вызвал полицию.
 
Когда патрульная машина подъехала к посольству, дверь полицейским открыл мужчина азиатской внешности. Он заявил сотрудникам правопорядка, что внутри всё в порядке.
 
Затем, пока полиция всё ещё находилась поблизости, с территории диппредставительства на высокой скорости выехали два посольских автомобиля. Их нападавшие использовали для бегства, а позднее машины были брошены на соседней улице.
 
Внутри посольства полицейские обнаружили побитых и испуганных северокорейцев, которых удерживали в заложниках в течение двух часов. Двоим из них из-за полученных травм потребовалась помощь.
 
Расследование, которое проводят Генеральный комиссариат по информации и Национальный центр разведки, исключило версию, согласно которой нападавшими могли быть обычные преступники. Как отмечается в статье, данная операция была идеально спланирована, как будто её разрабатывали военные. Нападавшие знали, что ищут: они не взяли ни деньги, ни драгоценности, а унесли с собой лишь компьютерные файлы и мобильные телефоны.
 
После изучения записей с камер видеонаблюдения, допроса заложников и осмотра посольских машин, использованных в ходе бегства, удалось установить личности нападавших. И хотя большинство из них были корейцами, как минимум двоих испанские спецслужбы узнали благодаря связям этих людей с ЦРУ.
 
Доказательства того, что управление действовало в сотрудничестве с южнокорейской разведкой, были настолько вескими, что испанская сторона обратилась за разъяснениями к ЦРУ. Согласно источникам в правительстве, американская разведслужба дала «малоубедительный» отрицательный ответ, сообщает El País.
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El País Испания Европа
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