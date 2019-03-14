El País: Испания подозревает ЦРУ в причастности к нападению на посольство КНДР

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WT: никакой угрозы — Госдеп прокомментировал попытку дипломата США пронести мину в Шереметьево Washington Times
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Моуринью сказал, какой момент стал ключевым в матче между «Ювентусом» и «Атлетико»
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, какой игровой эпизод предопределил исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Атлетико».
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Бортовые самописцы с разбившегося в Эфиопии Boeing доставили во Францию
Французские специалисты получили бортовые самописцы с пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта.
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МИД Швеции сотрудничает со службой безопасности по ситуации с дипломатом из России
В Министерстве иностранных дел Швеции заявили, что активно сотрудничают со службой безопасности страны по ситуации с российским дипломатом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
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Моуринью назвал Роналду героем недели в Лиге чемпионов
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал героем недели в Лиге чемпионов.
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В Госдуме оценили решение Украины усилить контроль на границе перед выборами
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Киева усилить систему контроля государственной границы для недопущения провокаций накануне выборов президента Украины.
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Ганус встретился с главами международных антидопинговых агентств и руководством iNADO
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус провёл ряд встреч с главами международных антидопинговых агентств и руководством Института национальных антидопинговых организаций (iNADO).
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Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне
Первый канал принял решение перенести показ американского документального фильма «Покидая Неверленд» о расследовании в отношении певца Майкла Джексона из эфира на сайт телеканала.
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Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов конкурса «Лидеры России»
Первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает РИА Новости.
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Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в реанимации, улучшилось, сообщила её пиар-директор Анна Исаева.
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Путин призвал «не спешить» с введением экологического налога
Российский лидер Владимир Путин считает, что не стоит торопиться с внесением экологического платежа в Налоговый кодекс.
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Женская сборная России завоевала серебро командного ЧМ по шахматам
Женская сборная России по шахматам заняла второе место на командном чемпионате мира в казахстанской Астане.
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На Украине объявили об усилении контроля на границе перед выборами
Пограничная служба Украины усилит систему контроля государственной границы со следующей недели в целях недопущения провокаций накануне выборов президента страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Булыкин о безголевой серии Дзюбы: через подобное проходят практически все нападающие
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с RT высказал мнение о длительной безголевой серии матчей форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
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Непомнящий считает, что к отсутствию голов Дзюбы стоит отнестись с пониманием
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с RT высказал мнение о причинах длительного отсутствия голов у нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
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Трамп заявил о готовности обсудить крупную торговую сделку с Британией
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова провести переговоры о крупной торговой сделке с Великобританией.
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Пранкеры позвонили Гуаидо от имени президента Швейцарии
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube запись разговора с Хуаном Гуаидо, объявившим себя врио президента Венесуэлы, от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
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В Швеции заявили, что Россия не представляет военной угрозы
Руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг заявил, что Россия в настоящее время не представляет военной угрозы для страны.
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Кубок Америки — 2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о проведении Кубка Америки 2020 года в Аргентине и Колумбии.
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МИД: США открыто ведут дело к разрушению сотрудничества с Россией
Соединённые Штаты открыто ведут дело к разрушению сотрудничества других стран с Россией, заявили в российском МИД.
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Учительница осетинской школы рассказала о конфликте с депутатом
Учительница школы № 4 Ардонского района Северной Осетии Медина Созиева рассказала телеканалу РЕН-ТВ о конфликте с местным депутатом Василием Гогичашвили, обвиняемым в нанесении ей телесных повреждений.
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Путин призвал вернуться к ставке по ипотечным кредитам 8% и ниже
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшей перспективе ставки по ипотеке должны опуститься до 8%, а к 2024 году — ниже этого показателя.
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Госдума одобрила законопроект о дефибрилляторах в общественных местах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о размещении дефибрилляторов в общественных местах и их использовании неограниченным кругом лиц.
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«Зенит» и «Барселона» намерены провести товарищеский матч
Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о намерении провести товарищеский матч с каталонской «Барселоной».
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Сёмин считает, что РПЛ должна учитывать выступление команд в еврокубках при составлении календаря
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии матча с «Краснодаром» высказал мнение, что плотный график соперников из-за выступления в Лиге Европы не облегчит задачу его подопечным в предстоящей встрече команд в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии должны стать праздником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в стране президентские и парламентские выборы должны пройти как праздник.
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FT: часть «Северного потока — 2» могут выделить в отдельное юрлицо
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает вариант создания отдельной компании, которой передадут последние 50 км газопровода. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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НАТО изучает возможность помощи Украине в сфере кибербезопасности
НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов. Об этом говорится в докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 200 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с «Динамо»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские клубы «Спартак» и «Динамо» за поведение болельщиков во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Голикова: внутренние затраты на науку должны увеличиться до 1,9 трлн рублей к 2024 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что внутренние затраты на исследования и разработки в российской науке к 2024 году должны увеличиться на 54% и составить около 1,9 трлн рублей.
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Бабич: Россия готова помочь Белоруссии защитить суверенитет при угрозе Запада
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что Москва готова помочь Минску защитить суверенитет государства при наличии угрозы со стороны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
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FIA объявила, кто будет исполнять обязанности Уайтинга на Гран-при Австралии
Международная автомобильная федерация (FIA) назначила Майкла Маси гоночным директором «Формулы-1» на первый этап сезона-2019 — Гран-при Австралии.
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Столтенберг отметил роль «суверенной Украины» для безопасности НАТО
Суверенная, независимая и стабильная Украина играет ключевую роль для евро-атлантической безопасности. Об этом говорится в докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.
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В МИД России отреагировали на планируемое в Риге шествие легионеров ваффен-СС
В Министерстве иностранных дел России заявили, что шествие бывших легионеров ваффен-СС в Риге, планируемое на 16 марта, является надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с фашизмом.
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Планировавшие теракт сторонники ИГ ликвидированы в Ставропольском крае
В Ставропольском крае нейтрализованы двое бандитов, планировавших теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Как передаёт РИА Новости, они были сторонниками «Исламского государства»*.
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В России в 2018 году с неплательщиков алиментов взыскали более 15 млрд рублей
В Федеральной службе судебных приставов России заявили, что в 2018 году было взыскано более 15 млрд рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщает ТАСС.
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Президент «Зенита» обсудил с руководителем «Барселоны» перспективы сотрудничества клубов
Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев провёл встречу с президентом каталонской «Барселоны» Хосепом Бартомеу.
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Число погибших при обрушении школы в Нигерии возросло до 18
Число погибших в результате обрушения здания школы в Нигерии увеличилось до 18. Об этом сообщает Nation со ссылкой на уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Лагоса Джиде Идриса.
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Украина не пустила на выборы канадского журналиста с гражданством России
Украинские пограничники не пустили в страну россиянина, аккредитованного для освещения выборов президента от канадской телекомпании. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
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Грудинин может получить мандат Алфёрова в Госдуме
Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается в качестве кандидата на получение мандата умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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УЕФА открыл дело в отношении Неймара за его слова после матча ПСЖ — МЮ
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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Посол: предложений о включении Белоруссии в состав России не было
Российский посол в Минске Михаил Бабич заявил, что предложений о включении Белоруссии в состав России не было.
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Биатлонист Корастылёв занял 11-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле
Российский биатлонист Сергей Корастылёв занял 11-е место по итогам спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.
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В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
Число зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 40 тыс. человек, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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Садулаев пропустит Кубок мира по вольной борьбе из-за травмы
Олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев не выступит на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске из-за травмы.
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Футболист «Анжи» заявил, что начал получать меньше травм, после того как стал вегетарианцем
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Иван Маркелов рассказал, как вегетарианство повлияло на его функциональное состояние.
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Германия выделит Сирии €1,44 млрд для гуманитарной помощи населению
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна намерена выделить Сирии €1,44 млрд для гуманитарной помощи населению.
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Россия запретила полёты Boeing 737 MAX
Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
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Мероприятия Универсиады в Красноярске посетили более 320 тысяч зрителей
Культурные и спортивные мероприятия XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске посетили более 320 тыс. человек.
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Российский боец Евлоев выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Польша ищет сферы восстановления сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе выступления в сейме страны заявил, что Варшава ищет сферы взаимодействия с Москвой для восстановления сотрудничества.