El País: Испания подозревает ЦРУ в причастности к нападению на посольство КНДР

Полиция и Национальный центр разведки Испании, которые расследуют произошедшее 22 февраля нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде, полагают, что к этому «мутному эпизоду» причастно американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ), пишет El País.

Личности как минимум десяти нападавших, которые избили и допросили восемь человек, находившихся на территории диппредставительства КНДР, были установлены.

Нападение на северокорейское посольство может привести к дипломатическим трениям между Мадридом и Вашингтоном. Источники в испанском правительстве признают, что в случае если причастность ЦРУ к случившемуся подтвердится, то речь будет идти о «неприемлемых» действиях со стороны союзного государства.

Как поясняет издание, при подобном раскладе получается, что спецслужбы не только действовали на территории Испании, не спросив разрешения у местных властей, но и нарушили международные соглашения, которые защищают дипломатические представительства.

Более того, в отличие от прочих действий разведслужб — например, кибератак, авторство которых редко можно установить, — нападение на посольство Северной Кореи было особенно жестоким.

Десять человек, у которых, предположительно, были муляжи оружия, 22 февраля в 15:00 ворвались в северокорейское диппредставительство в Мадриде. Восьми находившимся там людям надели на голову мешки и связали руки. Затем их избили и допросили. Крики одной из женщин, которой удалось сбежать через окно второго этажа, услышал живущий по соседству человек. Он и вызвал полицию.

Когда патрульная машина подъехала к посольству, дверь полицейским открыл мужчина азиатской внешности. Он заявил сотрудникам правопорядка, что внутри всё в порядке.

Затем, пока полиция всё ещё находилась поблизости, с территории диппредставительства на высокой скорости выехали два посольских автомобиля. Их нападавшие использовали для бегства, а позднее машины были брошены на соседней улице.

Внутри посольства полицейские обнаружили побитых и испуганных северокорейцев, которых удерживали в заложниках в течение двух часов. Двоим из них из-за полученных травм потребовалась помощь.

Расследование, которое проводят Генеральный комиссариат по информации и Национальный центр разведки, исключило версию, согласно которой нападавшими могли быть обычные преступники. Как отмечается в статье, данная операция была идеально спланирована, как будто её разрабатывали военные. Нападавшие знали, что ищут: они не взяли ни деньги, ни драгоценности, а унесли с собой лишь компьютерные файлы и мобильные телефоны.

После изучения записей с камер видеонаблюдения, допроса заложников и осмотра посольских машин, использованных в ходе бегства, удалось установить личности нападавших. И хотя большинство из них были корейцами, как минимум двоих испанские спецслужбы узнали благодаря связям этих людей с ЦРУ.

Доказательства того, что управление действовало в сотрудничестве с южнокорейской разведкой, были настолько вескими, что испанская сторона обратилась за разъяснениями к ЦРУ. Согласно источникам в правительстве, американская разведслужба дала «малоубедительный» отрицательный ответ, сообщает El País.