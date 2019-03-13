Эксперт ООН: Ким Чен Ын получает всё что хочет, и санкции ему не помеха

Роскошные автомобили Ким Чен Ына были расценены экспертами ООН как насмешка над санкциями, сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам эксперта Хью Гриффитса, КНДР делает что хочет, откровенно нарушая санкционный режим. Издание напоминает, что в минувший вторник ООН опубликовала доклад, в котором рассказывается о том, как Северная Корея обходит введённые против неё штрафные меры.

Люксовые автомобили северокорейского лидера Ким Чен Ына серьёзно обеспокоили координатора группы экспертов Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР Хью Гриффитса, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Гриффитса, «северокорейцы делают что хотят. Они получают самое лучшее, если оно им необходимо».

Издание напоминает, что Ким Чен Ын привлёк всеобщее внимание в октябре, когда прибыл на встречу с американским госсекретарём Майком Помпео в Пхеньяне на новом Rolls-Royce Phantom стоимостью около €400 тыс. Кроме того, в июне прошлого года, во время саммита с Дональдом Трампом в Сингапуре, северокорейская делегация использовала целый кортеж лимузинов Mercedes, а в сентябре, в ходе саммита двух Корей, представители КНДР передвигались на автомобилях марки Lexus.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, использование представительских автомобилей было расценено в ООН как намёк Ким Чен Ына на то, что его не сильно беспокоят введённые против КНДР санкции. «Подобные откровенные нарушения не служат улучшению ситуации. Не стоит потешаться над санкциями», — приводит издание цитату Хью Гриффитса.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что в минувший вторник группа экспертов Гриффитса опубликовала отчёт о том, как КНДР обходит санкции, введённые против страны за её ядерную программу. К примеру, Пхеньян, невзирая на штрафные меры, продаёт свой уголь и закупает нефть, пользуясь анархией, которая, по словам Гриффитса, царит сейчас в международных водах. Торговые корабли, достигнув экстерриториальных вод, перегружают свои товары на другие.