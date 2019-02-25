NYT: Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу отправился из Пхеньяна в Ханой на встречу с Дональдом Трампом на бронированном поезде, передаёт The New York Times. Как сообщает издание, прежде, чем прибыть в столицу Вьетнама на саммит с главой Белого Дома, главе КНДР предстоит преодолеть расстояние в 2800 миль.
В минувшую субботу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинул Пхеньян и отправился во Вьетнам на предстоящий саммит с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в среду- четверг, передаёт The new York Times. Как сообщает издание, поездку через Китай глава КНДР совершает на бронированном поезде, который отправился из северокорейской столицы в 5 часов утра по местному времени.
По информации Центрального телеграфного агентство Кореи, церемония отправления поезда проходила с участием партийных и военных руководителей, а также почётного караула.
По словам издания, в течение следующих нескольких дней Ким Чен Ын преодолеет расстояние в 2,800 миль (4506 км — прим. ИноТВ) и пересечётряд промышленных городов на юге Китая и в северной части Вьетнама, прежде, чем прибудет в столицу Вьетнама Ханой на встречу с Трампом.
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