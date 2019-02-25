NYT: Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде

12:31 Эксперт оценил ситуацию со сбитыми Пакистаном самолётами ВВС Индии Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с RT прокомментировал заявление ВВС Пакистана о двух сбитых индийских военных самолётов.

12:27 Источник: при пожаре в Каире погибли более 20 человек Число погибших при пожаре на железнодорожной станции в Каире превысило 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве транспорта Египта.

12:23 Стал известен состав женской сборной России в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам Определился состав женской российской команды по лыжным гонкам на эстафету в рамках чемпионата мира в австрийском Зефельде.

12:15 Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 Группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.

12:10 СМИ: «Монако» намерен выкупить Мартинша у «Атлетико» Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш, выступающий на правах аренды за «Монако», может стать футболистом клуба из Монте-Карло на постоянной основе.

12:04 Опубликован законопроект о новых санкциях США против России На сайте конгресса США опубликован обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России.

12:03 СМИ опубликовали видео с арестованным пилотом ВВС Индии Пакистанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан арестованный пилот одного из сбитых самолётов ВВС Индии.

11:49 Глава WBC заявил, что реванш между Фьюри и Уайлдером в ближайшее время не состоится Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.

11:48 Крупный пожар произошёл на железнодорожной станции в Каире Крупный пожар произошёл на железнодорожной станции в Каире, по меньшей мере семь человек погибли, сообщает Al Arabiya.

11:36 Чемпион UFC сравнил бой Нурмагомедова и Макгрегора с дракой в доме престарелых Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

11:30 В Нальчике ликвидированы планировавшие теракты боевики В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

11:30 В Пакистане арестовали второго пилота сбитого самолёта ВВС Индии В Пакистане арестован второй пилот сбитого самолёта ВВС Индии, сообщил представитель Вооружённых сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

11:26 В Госдуме назвали полным фиаско ситуацию с кандидатом от Украины на Евровидение Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».

11:26 Экс-футболист сборной Испании признался, что самый сложный матч за карьеру провёл в России Бывший полузащитник «Валенсии» и сборной Испании по футболу Гаиска Мендьета поделился воспоминаниями о матче с «Шинником» в Ярославле, который прошёл в 1998 году в рамках Кубка Интертото.

11:23 В Швеции задержан подозреваемый в «работе на российскую разведку» В Швеции задержан мужчина по подозрению в «работе на российскую разведку». Об этом сообщили в полиции безопасности страны (SÄPO).

11:15 Представитель пародиста Пескова прокомментировал его госпитализацию Директор пародиста Александра Пескова Александр Волокин прокомментировал RT сообщения СМИ о госпитализации артиста.

11:12 На юге России в ходе учений пройдут боевые пуски из «Искандера-М» В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

11:12 СМИ: «Спартак» летом намерен продать Луиса Адриано или Зе Луиша Московский футбольный клуб «Спартак» желает летом расстаться с одним из своих ключевых форвардов — Луисом Адриано или Зе Луишем.

11:03 В МИД России призвали к деэскалации конфликта Пакистана и Индии В МИД России выразили обеспокоенность воздушными ударами Пакистана по ВВС Индии, а также призвали к деэскалации конфликта.

10:56 СМИ сообщили о госпитализации артиста Александра Пескова В Москве госпитализирован пародист Александр Песков, сообщает Пятый канал.

10:54 «Урал» продемонстрировал состояние газона своего стадиона в преддверии матча РПЛ с «Зенитом» Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

10:51 Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV.

10:49 Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.

10:35 Васильева включена в состав сборной России по биатлону на этап Кубка IBU в Отепя Стал известен состав сборной России по биатлону, который выступит на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

10:33 Закон о российских наблюдателях вступит в силу на Украине 28 февраля Закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в выборах на Украине опубликован в официальной прессе. Документ вступит в силу в четверг, 28 февраля.

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10:20 Пакистанские военные арестовали пилота сбитого самолёта ВВС Индии В Пакистане арестован пилот одного из сбитых индийских самолётов, сообщил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.

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10:13 Источник: Ан-12 совершил аварийную посадку в Иркутской области Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Братска в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах.

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09:59 На Украине признали кризис в ситуации с Евровидением Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».

09:58 «Бостон» уступил «Торонто» и потерпел третье поражение подряд в НБА «Бостон Селтикс» проиграл «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:56 В МИД Пакистана прокомментировали удары по самолётам ВВС Индии Целью нанесения воздушных ударов по индийским самолётам была демонстрация готовности к самообороне, заявили в пакистанском Министерстве иностранных дел.

09:49 «Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в НХЛ, Тарасенко сделал результативную передачу «Сент-Луис Блюз» взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:44 Япония выразила протест России из-за визита Сергея Иванова на Курилы Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

09:42 Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Коламбус» в НХЛ «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:39 ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолёта В Пакистане сообщили, что два индийских военных самолёта были сбиты в пакистанском воздушном пространстве.

09:33 Новая встреча глав МИД РИК состоится в России Новая встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК) состоится в Российской Федерации.

09:32 Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по два очка и помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал разгромную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:24 Нетаньяху прибыл в Москву Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

09:13 Лавров заявил об опасности разбалансировки мировой торговой системы Разбалансировка многосторонней торговой системы в мире несёт угрозу для глобальной экономики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

09:02 СК возбудил дела после решения СБУ по инциденту в Керченском проливе Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.

08:56 Источник: в Нальчике при спецоперации ликвидировали одного боевика В Нальчике во время перестрелки в рамках контртеррористической операции был ликвидирован один боевик. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.

08:41 Лавров рассказал о новой доктрине США в Южной Америке Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

08:30 В России более чем на 30% увеличилось число студентов из Индии и Китая Число иностранных студентов в России из Индии и Китая за год выросло на 37% и 31% соответственно. Это следует из данных, предоставленных RT Федерацией мигрантов России со ссылкой на МВД.

08:18 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

08:15 В Москве 27 февраля ожидается до -4 °С В Москве в среду, 27 февраля, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.