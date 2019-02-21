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Guardian: Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций с КНДР в ответ на «значимый» жест

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Президент США Дональд Трамп ждёт каких-либо «значимых» действий от Северной Кореи, для того чтобы рассмотреть вопрос отмены санкций, сообщает The Guardian. При этом Трамп выразил надежду на то, что встреча в Ханое станет для лидеров двух стран не последней.
Guardian: Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций с КНДР в ответ на «значимый» жест
Reuters

В преддверии второй встречи лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что может отказаться от санкций в ответ на «значимый» жест от лица Ким Чен Ына, пишет The Guardian.

«Санкции действуют в полном объёме. Я не снимал санкции. Я бы хотел иметь возможность, но для того чтобы сделать это, мне нужно что-то значимое с другой стороны», — заявил Трамп репортёрам в Белом доме.
 
Британское издание отмечает, что очередная встреча руководителей двух стран состоится на следующей неделе в столице Вьетнама, Ханое для обсуждения прогресса по вопросу ядерной программы Северной Кореи.
 
«У нас с председателем Кимом очень хорошие отношения. Я не удивлюсь, если у нас что-то получится», — добавил президент США. При этом он не раскрыл подробностей предстоящего саммита, кроме того факта, что он, как ожидается, будет не последним.
 
Кроме того, Трамп подчеркнул, что видит в Северной Корее значительный экономический потенциал.
 
Как напоминает The Guardian, в рамках первой встречи в Сингапуре было подписано соглашение, в котором Ким Чен Ын пообещал предпринимать шаги в направлении «ядерного разоружения Корейского полуострова». Однако с тех пор прогресс застопорился из-за разногласий относительно дальнейших шагов.
 
Вместе с тем Трамп выразил надежду на плодотворность предстоящей встречи, однако отметил, что не видит необходимости «в спешке» в вопросе снятия санкций. 
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источник
Guardian Великобритания Европа
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Дональд Трамп Ким Чен Ын саммит Северная Корея США
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