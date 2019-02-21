Guardian: Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций с КНДР в ответ на «значимый» жест

Президент США Дональд Трамп ждёт каких-либо «значимых» действий от Северной Кореи, для того чтобы рассмотреть вопрос отмены санкций, сообщает The Guardian. При этом Трамп выразил надежду на то, что встреча в Ханое станет для лидеров двух стран не последней.

В преддверии второй встречи лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что может отказаться от санкций в ответ на «значимый» жест от лица Ким Чен Ына, пишет The Guardian.

«Санкции действуют в полном объёме. Я не снимал санкции. Я бы хотел иметь возможность, но для того чтобы сделать это, мне нужно что-то значимое с другой стороны», — заявил Трамп репортёрам в Белом доме.

Британское издание отмечает, что очередная встреча руководителей двух стран состоится на следующей неделе в столице Вьетнама, Ханое для обсуждения прогресса по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

«У нас с председателем Кимом очень хорошие отношения. Я не удивлюсь, если у нас что-то получится», — добавил президент США. При этом он не раскрыл подробностей предстоящего саммита, кроме того факта, что он, как ожидается, будет не последним.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что видит в Северной Корее значительный экономический потенциал.

Как напоминает The Guardian, в рамках первой встречи в Сингапуре было подписано соглашение, в котором Ким Чен Ын пообещал предпринимать шаги в направлении «ядерного разоружения Корейского полуострова». Однако с тех пор прогресс застопорился из-за разногласий относительно дальнейших шагов.

Вместе с тем Трамп выразил надежду на плодотворность предстоящей встречи, однако отметил, что не видит необходимости «в спешке» в вопросе снятия санкций.