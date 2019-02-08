ABC News: Трамп сделал Вьетнам центром внимания, объявив о проведении там второго саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдёт в конце февраля во Вьетнаме, сообщает ABC News. При этом в самой стране обещают содействовать диалогу по вопросам мира на Корейском полуострове.

Второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраляво Вьетнаме, сообщает ABC News. Об этом заявил Трамп во время выступления с ежегодным обращением к Конгрессу США, направляя всеобщее внимание на страну, поддерживающую дружественные отношения со всеми основными игроками.

Несмотря на то что президент не назвал конкретное место проведения встречи, ожидается, что выбор падёт на один из трёх вьетнамских городов: Ханой, Дананг или Хошимин.

Представитель министерства иностранных дел Вьетнама заявил отметил, что его страна приветствует саммит и «решительно поддерживает» диалог по вопросам мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

«Вьетнам готов активно содействовать и сотрудничать с соответствующими сторонами для обеспечения успеха саммита», — добавили в министерстве.

ABC News напоминает, что США и Вьетнам нормализовали отношения спустя десятилетие после окончания Вьетнамской войны.В последующие четверть века их экономические и торговые отношения укрепились. С 1995 по 2016 год двусторонняя торговля выросла с $451 млн до почти $52 млрд. В 2017 году Трамп уже посещал Вьетнам, где принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Проведение столь знаменательного дипломатического мероприятия дало бы Вьетнаму возможность продемонстрировать свои экономические успехи и геополитическую значимость, утверждает ABC News.

Кроме того, Вьетнам также часто называют примером экономического успеха, которому могла бы последовать Северная Корея. Об этом в июне прошлого года заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что отношения страны с США, не только перешли от боевых действий к партнёрству, но и активно развиваются.

«Такое чудо может быть вашим чудом»,— приводит ABC News слова Помпео, который добавил, что Северная Корея может повторить путь, который проделал Вьетнам.