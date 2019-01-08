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El País: визит Кима в Пекин наводит на мысль о том, что его вторая встреча с Трампом не за горами

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В свой день рождения северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Пекин для очередной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает El País. Как пишет издание, нынешний визит в китайскую столицу наводит на мысль о том, что новый саммит Кима с президентом США Дональдом Трампом может состояться уже в скором времени.
El País: визит Кима в Пекин наводит на мысль о том, что его вторая встреча с Трампом не за горами
Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь занялся дипломатией, пишет El País. Он прибыл в Пекин для уже четвёртой по счёту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает испанское издание, нынешний визит, о котором заранее не сообщалось, проходит на фоне переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о проведении второй встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом.
 
Северокорейский лидер прибыл в Пекин, как обычно, на бронированном поезде. В поездке его сопровождали супруга Ли Соль Чжу и ряд высокопоставленных лиц КНДР.
 
Как отметили китайские СМИ, визит Ким Чен Ына пришёлся по времени на день рождения северокорейского лидера.
 
Издание El País напоминает, что в прошлом году лидер КНДР пообещал остановить ядерные и ракетные испытания и инициировал «оттепель» на Корейском полуострове. Как результат, он провёл уже три встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, три с Си Цзиньпином и одну с Дональдом Трампом.
 
Китай традиционно выступает в качестве союзника Пхеньяна, хотя в последние годы отношения между двумя странами ухудшились из-за ядерной программы КНДР. Однако когда Северная Корея пошла на потепление отношений с Сеулом и Вашингтоном, Китай быстро стал незаменимым дипломатическим игроком для исправления крайне непростой ситуации.
 
Ким регулярно общается со своим китайским коллегой, чтобы подготовить встречи с другими лидерами или же проинформировать председателя КНР о результатах уже состоявшихся встреч, говорится в статье. Нынешний визит, по мнению El País, наводит на мысль о том, что новый саммит Ким Чен Ына с Трампом может пройти в скором времени.
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источник
El País Испания Европа
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