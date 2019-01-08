El País: визит Кима в Пекин наводит на мысль о том, что его вторая встреча с Трампом не за горами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь занялся дипломатией, пишет El País. Он прибыл в Пекин для уже четвёртой по счёту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает испанское издание, нынешний визит, о котором заранее не сообщалось, проходит на фоне переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о проведении второй встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом.

Северокорейский лидер прибыл в Пекин, как обычно, на бронированном поезде. В поездке его сопровождали супруга Ли Соль Чжу и ряд высокопоставленных лиц КНДР.

Как отметили китайские СМИ, визит Ким Чен Ына пришёлся по времени на день рождения северокорейского лидера.

Издание El País напоминает, что в прошлом году лидер КНДР пообещал остановить ядерные и ракетные испытания и инициировал «оттепель» на Корейском полуострове. Как результат, он провёл уже три встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, три с Си Цзиньпином и одну с Дональдом Трампом.

Китай традиционно выступает в качестве союзника Пхеньяна, хотя в последние годы отношения между двумя странами ухудшились из-за ядерной программы КНДР. Однако когда Северная Корея пошла на потепление отношений с Сеулом и Вашингтоном, Китай быстро стал незаменимым дипломатическим игроком для исправления крайне непростой ситуации.

Ким регулярно общается со своим китайским коллегой, чтобы подготовить встречи с другими лидерами или же проинформировать председателя КНР о результатах уже состоявшихся встреч, говорится в статье. Нынешний визит, по мнению El País, наводит на мысль о том, что новый саммит Ким Чен Ына с Трампом может пройти в скором времени.