NTD: дружба Северной и Южной Кореи уже принесла плоды — в семье подаренных Сеулу собак пополнение

У пары годовалых охотничьих собак породы пхунсан, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил в знак дружбы своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, уже появилось пополнение. Власти Южной Кореи опубликовали видеоролик с президентом и новорождёнными щенками этой редкой породы, выведенной от северокорейских волков. Пхунсаны верны хозяину и охотятся на крупного зверя, в том числе на тигров, передаёт NTD.

Вот такие симпатичные щенки родились у пары охотничьих собак породы пхунсан. Семейство живёт в резиденции президента Южной Кореи. Родителей зовут Сонган и Коми, их в сентябре подарил Мун Чжэ Ину лидер КНДР Ким Чен Ын.

Пхунсан — редкая порода, выведенная от северокорейских волков. У этих собак густая белая шерсть, приспособленная к холодному климату. Пхунсаны родом из горной местности, поэтому они сильны и проворны. Охотятся, в основном, на крупного зверя, в том числе на тигра.

Пхунсаны верны хозяину и не нападают на людей и животных, пока те не зайдут на их территорию. Однако некоторые волчьи повадки у этих собак сохранились.

Ким Чен Ын подарил собак Мун Чжэ Ину после их третьей встречи. Саммит на высшем уровне прошёл в сентябре в Пхеньяне. Лидеры двух стран обсуждали ядерное разоружение Северной Кореи и другие вопросы, которые должны помочь улучшить ситуацию на Корейском полуострове.

Дата публикации 28 ноября 2018 года.