FP: лабрадор, панда и коала — братья меньшие «на службе» международной дипломатии

Появившиеся на свет щенки у подаренной лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину собаки Коми стали продолжением долгой и славной традиции участия животных в международной дипломатии, пишет Foreign Policy. Отмечается, что в настоящий момент «животную дипломатию» принято использовать для налаживания отношений, в качестве жеста доброй воли или дани памяти традиции.

Когда в октябре этого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вернулся из Пхеньяна, он привёз с собой двух охотничьих собак породы Пхунсан. Коми и Сонган стали подарком южнокорейскому лидеру от его коллеги из Северной Кореи Ким Чен Ына. На прошлой неделе появились фотографии Мун Чжэ Ина с потомством Коми, которое стало продолжением долгой и славной традиции участия животных в дипломатических обменах, пишет Foreign Policy.



Американский журнал отмечает, что история знает множество случаев, когда животных использовали для победы над врагами, создания союзов и даже унижения оппонента. Так, в конце 20-х годов XIX века паша Египта Мухаммед Али Египетский передал европейским странам трёх жирафов в качестве дипломатического манёвра.



Однако отмечается, что в современной дипломатии животные используются, прежде всего, при попытках наладить отношения, в качестве жеста доброй воли или дани памяти древней традиции.



Считается, что начало современной «животной дипломатии» положил Китай. Лидеры Поднебесной дарят панд как союзникам, так и тем государствам, которых считают враждебными, но стремятся улучшить отношенияс ними. Впервые панд в подарок от Китая получил СССР в 50-х годах прошлого века. А вскоре подарка удостоился и президент США Ричард Никсон, приехавший с визитом в Пекин.



Лин Лин и Син Син много лет прожили в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне. И хотя они не оставили потомства, в зоопарке столицы США живут новые панды, принятые в дар от Китая.



Тем не менее некогда жест доброй воли в Поднебесной иногда используют и в качестве инструмента «дипломатии принуждения» и могут забрать пушистый подарок.



Издание полагает, что в 2007 году во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи к «животной дипломатии» прибегнул также и президент России Владимир Путин. Foreign Policy полагает, что бывший агент КГБ просто не мог не знать о страхе Меркель перед собаками, когда в комнате, где сидели лидеры двух стран, оказался его лабрадор — Кони.



«Она дружелюбная, и я уверен, что она хорошо будет себя вести», — сказал Путин про Кони, заметив, что канцлер заметно напугана. Позже российский лидер принёс Меркель свои извинения.



Несмотря на свой суровый образ, Путин известен любовью к животным, чем зачастую не прочь воспользоваться его потенциальные союзники. Так, в 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов подарил президенту щенка среднеазиатской овчарки, надеясь возобновить поставки природного газа в Россию. Хотя какой эффект принёс подарок так и неизвестно, в следующем году Россия всё же намерена начать импорт туркменского газа.



Кроме того, Foreign Policy приводит ещё один пример успешной дипломатии с использованием животных. Несмотря на то, что Тони Эбботт провёл на посту премьер-министра Австралии всего два года, он показал себя экспертом в «животной дипломатии», полагает издание. Так, в ноябре 2014 года на саммите G-20 Эбботту удалось переключить внимание с российских действий на Украине на «неотразимые» фотографии лидеров стран «двадцатки» с коалами.