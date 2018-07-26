СNET: в подарке Трампу от Путина действительно обнаружили чип — но для слежки он непригоден
Когда Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч, многие в США «полушутя» заметили, что подарок следует проверить на наличие прослушивающих устройств, напоминает CNET.
«Ну что ж, оказалось, что внутри футбольного мяча Adidas действительно было незаметное беспроводное радиоустройство!» — сообщает издание. Только не то, о котором все думали.
«Соколиный глаз» из Bloomberg обнаружил, что логотип этого мяча свидетельствует о том, что в него встроен чип беспроводной связи малого радиуса действия (NFC). Как поясняет CNET, NFC — это та же технология, что используется в смартфонах для бесконтактной оплаты покупок с помощью телефона: она передаёт низкочастотную радиосвязь на минимальный радиус действия.
Как утверждается на странице поддержки Adidas, чип NFC, используемый в этой конкретной модели мяча — «наименее сложный» из возможных. Чип попросту пересылает ссылку на телефон, запуская партнёрское приложение Adidas. К тому же передатчик хорошо защищён, так что «Россия не смогла бы (легко) заменить эту функцию на нечто более вредоносное», — пишет CNET.
«Это не значит, что Путин не смог бы разместить внутри мяча настоящее прослушивающее устройство, но чип NFC с этим бы не справился», — подчёркивает автор.
Кроме того, по заверениям пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, футбольный мяч, как и все подарки, получаемые главой Белого дома, прошёл процедуру проверки на безопасность.
Ссылки по теме
-
Конец российской изоляции и очередной «сговор» — мировые СМИ о встрече в Хельсинки
-
Fox News: Трамп получил мяч ЧМ-2018 от Путина со словами — теперь он на вашей стороне
-
Süddeutsche Zeitung раскрыла секреты «подарочной дипломатии» Трампа
-
Трамп: Путин не враг, а соперник, и у меня есть для него подарок