СNET: в подарке Трампу от Путина действительно обнаружили чип — но для слежки он непригоден

Футбольный мяч, подаренный Трампу Владимиром Путиным и ставший предметом домыслов о возможном нахождении в нём прослушивающего устройства, действительно содержит радио-чип, сообщает CNET. Дело в том, что все мячи Adidas этой модели содержат устройство, которое подключается к смартфону и запускает на нём спортивное приложение.

Когда Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч, многие в США «полушутя» заметили, что подарок следует проверить на наличие прослушивающих устройств, напоминает CNET.

«Ну что ж, оказалось, что внутри футбольного мяча Adidas действительно было незаметное беспроводное радиоустройство!» — сообщает издание. Только не то, о котором все думали.

«Соколиный глаз» из Bloomberg обнаружил, что логотип этого мяча свидетельствует о том, что в него встроен чип беспроводной связи малого радиуса действия (NFC). Как поясняет CNET, NFC — это та же технология, что используется в смартфонах для бесконтактной оплаты покупок с помощью телефона: она передаёт низкочастотную радиосвязь на минимальный радиус действия.

Как утверждается на странице поддержки Adidas, чип NFC, используемый в этой конкретной модели мяча — «наименее сложный» из возможных. Чип попросту пересылает ссылку на телефон, запуская партнёрское приложение Adidas. К тому же передатчик хорошо защищён, так что «Россия не смогла бы (легко) заменить эту функцию на нечто более вредоносное», — пишет CNET.

«Это не значит, что Путин не смог бы разместить внутри мяча настоящее прослушивающее устройство, но чип NFC с этим бы не справился», — подчёркивает автор.

Кроме того, по заверениям пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, футбольный мяч, как и все подарки, получаемые главой Белого дома, прошёл процедуру проверки на безопасность.