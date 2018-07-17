Конец российской изоляции и очередной «сговор» — мировые СМИ о встрече в Хельсинки

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки вызвала огромный резонанс среди иностранных экспертов и журналистов. Все бросились сравнивать поведение двух лидеров, отмечая, насколько мягко повёл себя американский лидер с российским коллегой, даже не высказав ему претензии за «вмешательство» в выборы. Почти единогласно наблюдатели окрестили саммит «победой Путина», знаменующей выход России из изоляции и место за «самым важным столом переговоров в мире».

Европейская поездка Дональда Трампа, в рамках которой он посетил саммит НАТО в Брюсселе, Лондон и встретился с Владимиром Путиным в Хельсинки, подошла к концу. Ещё только на первых пунктах обширной программы турне называли «катастрофическим» — к неудовольствию многих западных экспертов и наблюдателей, американский лидер критиковал своих европейских союзников и много говорил о финансовой стороне отношений с ними.

Встречу с Владимиром Путиным, которому глава Белого дома неоднократно заочно делал комплименты, все ждали с особым предвкушением, а некоторые — даже с опасением. А вдруг непредсказуемый президент официально «отдаст» Крым? Скажет ли хоть что-то о «вмешательстве»? Добьются ли лидеры прорыва в существенно охладившихся двусторонних отношениях? Как признают аналитики, результаты отчасти оправдали, а отчасти и превзошли ожидания.

Не так плохо, но намного хуже

«Самая необычная в истории встреча между президентами США и России», разворачивавшаяся, по словам CNN, в «неоклассическом великолепии» президентского дворца в Хельсинки, — без помощников, советников и журналистов — вместо ожидаемых 90 минут продлилась более двух часов. В то время как о содержании личной беседы между двумя лидерами, по большей части, можно лишь гадать, основные выводы СМИ пришлось делать по итогам встречи президентов с журналистами.

По словам Wired, на протяжении 45-минутной пресс-конференции президент Дональд Трамп «стоял рядом с российским лидером Владимиром Путиным — и в физическом смысле, и в метафорическом». Тем не менее, на взгляд Le Parisien, на встрече с журналистами явно заправлял Путин, выражавшийся очень конкретно, — «одновременно жёсткий и проявляющий сочувствие к американскому коллеге».

Как пишет Slate, с одной стороны, всё было «не так плохо, как многие ожидали» — по крайней мере, Трамп вроде бы не сделал каких-то серьёзных уступок в политическом смысле (разве что тайно, во время беседы с глазу на глаз). Но с другой стороны, всё прошло «намного хуже, чем кто бы то ни было мог себе представить»: Трамп продемонстрировал, что он у Путина «в кармане». Несмотря на многочисленные поводы критиковать Россию, которые давали своими вопросами западные журналисты, глава Белого дома вместо этого разносил американцев — от разведки до своих предшественников, заявила The Times.

Американский президент «не осмелился перечить» российскому лидеру, считает El País. Своими «беспочвенными нападками на ФБР» вместе с «поддержкой явно неискреннего предложения» Путина о помощи в расследовании «вмешательства» Трамп «открыто пошёл на сговор с криминальным лидером враждебно настроенного государства», утверждает The Washington Post. В свою очередь российский президент празднует «символичную победу», ведь он отныне выступает на равных с американским коллегой в отношениях, предполагающих «особую ответственность» за поддержание безопасности во всём мире. Внезапно вопрос о «сговоре» между Трампом и Путиным перестал быть вопросом вовсе — сомнений в том, кто здесь главный, не осталось, резюмировал новостной портал The Daily Beast.

Стоит отдать должное Владимиру Путину, считает The Guardian. Действующий президент США предпочёл позицию российского лидера мнениям собственного разведсообщества, и, даже когда у него спросили напрямую, глава Белого дома так и «не смог заставить себя» обвинить Москву во «вмешательстве» в американскую демократию или в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. На протяжении двух лет Трампа подозревали в связях с Россией, и на пресс-конференции в Хельсинки он не сделал ничего, чтобы развеять это мнение, написало британское издание. Об Украине никто даже и не вспомнил — спасибо, что «аннексию» не признал, добавил T-Online.

Эту встречу можно назвать «худшей» по многим параметрам, написал CNN: «нулевая подготовка, нулевые результаты, ноль понимания» — если вкратце, «саммит упущенных возможностей». В данном случае важно, что лидеры не сказали, утверждает канал, опять-таки вменяя Трампу в вину, что тот не обвинил Путина во «вмешательстве». Комментируя вопрос о выборах, на фоне «большого и неуместного тюфяка», каким выглядел американский президент, невысокий, стоящий с прямой спиной Путин всем своим видом демонстрировал невозмутимость, посчитала финская газета Hufvudstadbladet. У LA Times даже сложилось впечатление, что в чём-то эта встреча была для 65-летнего Путина «кульминационным моментом в его политической жизни». The Wall Street Journal подытожила: Трамп проявил слабость, а российский лидер уважает силу: теперь Америке, как бы парадоксально это ни звучало, будет ещё сложнее иметь дело с Москвой.

В отставку, пока не поздно

Разумеется, подобное поведение американского президента не очень-то воодушевило политиков и журналистов в США, которые так надеялись, что «лидер свободного мира», наконец, даст достойный отпор России. В Хельсинки этих людей ждало разочарование.

«Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений, какие когда-либо совершал президент Америки. Ни один из прошлых президентов никогда так не унижался перед тираном», — заявил сенатор США Джон Маккейн. Журнал Slate полностью согласен: встреча двух лидеров с журналистами в Хельсинки стала «самым ужасным появлением американского президента на международной арене за последнее время, а возможно, и за всю историю». Бывший губернатор Калифорнии и актёр Арнольд Шварценеггер даже записал для главы Белого дома отдельное обращение в соцсетях, упрекнув президента в недостаточной жёсткости и сравнив его с «маленькой обмяклой макарониной» и фанатом, который, по всей видимости, очень хотел взять у Путина автограф и сделать совместное фото.

Ещё одно историческое «достижение»: Дональд Трамп — наверное, первый американский президент, который сближается с главой державы-противника, очерняя при этом собственную страну полным отрицанием реальности, констатирует швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. И американский лидер, несмотря на предостережения собственного правительства, по наблюдениям T-Online, хотел добиться сближения с Путиным «любой ценой».

Как обращает внимание Berliner Morgenpost, Трамп словно ослеплён своим «опасным и наивным» нарциссизмом и мнит себя «спасителем миров». Но, по сравнению с российским коллегой, полагает Deutsche Welle, американец производит впечатление «слабого, неуверенного, неподготовленного» политика. Всё, что оставалось Путину, — «сидеть, широко расставив ноги, и слушать, как Трамп уничтожает глобальный миропорядок».

После такого, пожалуй, для всех, кто работает на Трампа, самым правильным было бы уйти в отставку, настаивает The Washington Post. «Уходите сейчас же. Спасайте свои души. Спасайте свою честь, пока она у вас есть. Спасайте свою репутацию, пока она у вас остаётся. Россия напала на нашу демократию. Трамп уже не раз показывал и сделал это снова на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, что ему на это плевать и что он свою страну защищать не собирается», — призывает американское издание.

Конец изоляции

Если рассуждать об итогах саммита в целом, то, по всей видимости, о каком-то большом прогрессе по важным направлениям говорить не приходится, заверяет Slate. Путин отметил, что переговоры прошли «в откровенной и деловой атмосфере», — это описание, по мнению издания, ещё со времён холодной войны служит «эвфемизмом для слова «непродуктивный». Тогда зачем была нужна эта встреча? Для России ответ очевиден: избавиться от изоляции, на которую, как напоминает Libération, обрекла Москву администрация Барака Обамы, усилить свои позиции мировой державы и укрепить связь с американским президентом, который аккурат накануне саммита лишний раз продемонстрировал своё далеко не дружественное отношение к НАТО и ЕС.

Из этой встречи Путин вынес «отношения с США на равных», предположила Le Monde. Как пишет El Mundo, российский лидер даже объявил о завершении холодной войны — только не пояснил, кто в ней победил. Может, глава Кремля и не получил от Трампа конкретных вещей вроде ослабления санкционного режима или признания Крыма — только он на это и не рассчитывал. Однако, что куда важнее, дождавшись, как выразилась The Daily Telegraph, «президента США, о котором он всегда мечтал», Путин добился «места за самым важным столом в мире», объяснил BuzzFeed.

Американо-российская встреча в Хельсинки войдёт в учебники истории как «знаменательное шоу-братание», считает Berliner Morgenpost. Испанский ABC акцентирует внимание: Путин и Трамп не подписали ни одного соглашения, но «показали, что восхищаются друг другом». Своим «бульдозерным курсом» в отношении Европы и НАТО Трамп протянул Путину на блюдечке «то, что тот напрасно искал годами: ослабление Запада». Как отметила The Washington Post, некоторые европейские политики даже стали задаваться вопросом, а живо ли ещё трансатлантическое единство по России и можно ли вообще рассчитывать на поддержку США. Канал Das Erste также беспокоится, что, пока Трамп ставит ядерные США, Россию и Китай в один ряд, вычеркнутая из большой игры Европа «ютится на зрительской трибуне» и может только наблюдать. Но всё-таки общий позитивный сигнал в направлении разоружения не заметить нельзя.

Хорошая неделя

«Игра альфа-самцов за власть», по мнению ZDF, началась ещё до того, как лидеры друг друга увидели — Путин опоздал на час. На фотосессии перед встречей, по наблюдениям The Times, российский лидер демонстрировал «угрюмое безразличие». В свою очередь Трамп, хотя и не выглядел намного более довольным, как многим показалось, дружески подмигнул Путину. Впрочем, спустя два часа личной беседы оба лидера заметно повеселели. И хотя было ясно, что ничего существенного достигнуто не было, настроение изменилось. «Наши отношения никогда не были хуже. Но четыре часа назад это изменилось. Я, правда, так считаю», — объявил на пресс-конференции американский лидер.

В знак дружественного расположения Путин даже подарил коллеге памятный мяч завершившегося днём ранее в Москве ЧМ-2018. По описанию корреспондента CNN Джима Акосты, в этот момент «лидеры были больше похожи на двух товарищей, вместе играющих на футбольном поле, чем на соперников на международной арене, — и сегодня президент США в большой степени уступает поле Владимиру Путину».

В комментарии Wired эксперт по международным конфликтам Брендон Валериано резюмировал: «Учитывая эту встречу и чемпионат мира, думаю, у русских не было лучшей недели в плане внешней политики со времён поражения Наполеона».