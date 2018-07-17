Guardian: с саммита в Хельсинки Путин вышел крупным победителем

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сыграл роль «готового к сотрудничеству государственного деятеля», в то время как российский президент «надел маску безразличия, говорил мало и отказывался идти на уступки», утверждает The Guardian. При помощи саммита Трамп «сгладил возвращение России» в свою версию международного порядка и «по сути предоставил Путину карт-бланш». По мнению издания, с саммита в Хельсинки Путин вышел крупным победителем.

Президент США Дональд Трамп удивил всех ещё до саммита НАТО, визита в Великобританию и переговоров с Владимиром Путиным, заявив, что встреча с российским президентом в Хельсинки пройдёт легче, чем все остальные мероприятия. Оглядываясь назад, становится ясно, что это было не бездумное высказывание. Таков был его план с самого начала. Сперва наброситься на НАТО, чтобы разорвать трансатлантические обязательства, затем «перевернуть всё с ног на голову» в Великобритании, чтобы насолить Евросоюзу, и, наконец, «сыграть роль готового к сотрудничеству государственного деятеля» на переговорах с Путиным. «Другими словами — издеваться, снова издеваться и прислуживаться», — пишет The Guardian.

Встреча в Хельсинки и её результаты дали неприятное представление о мировоззрении Трампа. В стратегии американского президента нет места ценностям, которые существуют в западной политике с момента победы над Гитлером. «Это осознанный разрыв с послевоенной сетью альянсов и стремлением к универсальным нормам. Это возвращение к эпохе, когда крупные державы ставят свои интересы выше союзов, маленькие страны не играют большой роли, а международные нормы подчинены военной мощи», — отмечает издание. Послевоенный порядок с его международными ценностями и этикой находится под угрозой.

На переговорах с Путиным Трамп дал понять, что он готов возобновить деловые отношения с Москвой, в то время как российский президент «надел маску безразличия, говорил мало и отказывался идти на уступки». Пять часов спустя — после двух раундов переговоров — лидеры вновь показались на публике. В этот раз Путин был более разговорчивым. «Переговоры прошли успешно и принесли пользу. Отношения вышли на новый уровень. Не было никаких объективных причин, по которым Россия и США не могли бы вести стратегическое сотрудничество по военным, антитеррористическим, экономическим и экологическим вопросам. Все улыбались. Путин даже подарил Трампу футбольный мяч по случаю окончания успешно проведённого Россией чемпионата мира», — пишет The Guardian.

Взамен Трамп вручил Путину куда более ценный подарок. При помощи саммита Трамп «сгладил возвращение России» в свою версию международного порядка. Как отмечает издание, в своём излишнем рвении Трамп «по сути предоставил Путину карт-бланш».

С саммита в Хельсинки Путин вышел крупным победителем, и это было ясно ещё раньше. Сам факт, что встреча состоялась, — это победа для Кремля. Трамп же на переговорах ясно дал понять, что для него старые обиды остались в прошлом, и теперь он готов перевернуть страницу. «Путин возвращается в Москву, ощущая меньшее давление по всем сложным вопросам, чем когда-либо», — утверждает The Guardian.