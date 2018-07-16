Fox News: Трамп получил мяч ЧМ-2018 от Путина со словами — теперь он на вашей стороне

Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч, метафорически заявив, что «теперь мяч на стороне» США, сообщает Fox News. Как отмечает издание, хотя Трампу подарок пришёлся по душе, американские чиновники предложили проверить мяч на наличие прослушивающих устройств.
Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч, метафорически заявив, что «теперь мяч на стороне» США, сообщает Fox News.
«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Хочу господину президенту этот мяч передать, теперь мяч на его стороне. Тем более что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года», — отметил Путин, вручая подарок.
«Спасибо вам большое, — поблагодарил Путина Трамп. — Мы правда его проводим, и я надеюсь, что мы хорошо с этим справимся. Это здорово».
Президент США затем кинул мяч своей супруге Мелании и отметил, что он достанется его сыну Бэррону.
Подарку, однако, были рады не все. Некоторые предположили, что Путин вручил Трампу мяч, преследуя враждебные цели, пишет Fox News.
Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.
Старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм написал в Twitter, что, будь он на месте президента, «он бы проверил мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда бы не брал его с собой в Белый дом».
The Secret Service is going to check that ball for listening devices.
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